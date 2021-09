Appleが新製品発表イベントを行っていた日本時間9月15日、Samsungの米国法人がiPhone13等への皮肉を込めたツイートを複数投稿していました。

SamsungがAppleを攻撃?

Samsungの米国法人は、公式Twitterアカウント(@SamsungMobileUS)において、Appleのスペシャルイベント「California streaming.」の発表内容をディスるツイートを連投しており、米国のTwitterユーザーの間で話題になっています。



Samsung米国法人のツイートはAppleの発表に合わせてリアルタイムで投稿されていたとみられ、内容は以下の通りとなっています。



iPad miniへの皮肉ツイート



AppleがiPad mini(第6世代)を発表している際には、「それを半分に折ることができたら、どれほどクールだっただろうか」と、折り畳み式のGalaxy Z Fold3 5Gを意識したツイートを投稿しています。



Now how much cooler would that be if it could fold in half? — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021





iPhone13 Proへの皮肉ツイート



リフレッシュレート120Hzが可能になる「ProMotionテクノロジー」を搭載したiPhone13 Proが発表された際には、「私たちはしばらく前から120Hzだよ…」とコメントしています。



We’ve been refreshing at 120Hz for a while now… — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021



iPhone13シリーズへの皮肉ツイート



Appleのイベント終了直後には、Galaxy Z Fold3 5Gのハッシュタグを付けた上で、「2021年にまだノッチが存在することを想像してみろよ」とiPhone13シリーズにノッチ部分があることを揶揄しました。



"Imagine still having a notch in 2021." - #GalaxyZFold3 5G — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021



さらに皮肉を続ける



最後にはGalaxy Z Fold3 5G等の画像を添付し、「世の中には、同じ場所に留まっている物もある。けど私たちは、少し目立つことを好む」とiPhone12のデザインの多くを踏襲したiPhone13シリーズへの皮肉ツイートを投稿しています。



There’s something to be said about staying the same. We just prefer to stand out a little. pic.twitter.com/EvHfv8egoB — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021





Samsung米国法人のツイートには、多くのTwitterユーザーから批判等が寄せられており、中には2021年1月にSamsungが誤ってiPhoneからツイートを投稿したとする画像を付けて「これ覚えてる?」とコメントするユーザーもいました。









Source:Samsung / Twitter

(seng)





あわせて読みたいiPhone13シリーズ 関連特集【総力特集】iPhone13の料金、性能を徹底比較!iPhone13シリーズの予約・入荷・在庫状況掲示板:人気端末はこれ!【速攻予約】iPhone13を予約!オンラインでいち早く購入する方法まとめ