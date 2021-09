【Hulu10月新着】『CREEPSHOW／クリープショー』シーズン2など日本初上陸ドラマが続々登場！

Hulu10月のラインナップをご紹介! 『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン2や『シカゴ・メッド』シーズン3、『ジ・オフィス』シーズン4など、日本初上陸作品が多数配信開始となる。『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のフィナーレも見逃せない!

『ビッグバン★セオリー』ファイナルシーズン(全24話)

10月1日(金)から国内最速配信スタート(字・吹)

2007年の放送開始から10年以上にわたり世界中で愛されてきたコメディドラマがいよいよ完結!12年に渡って放送されたエピソード数は全279話で、シットコムとしては史上最多話数を記録。最終回は、2019年のドラマシリーズ(全米)でトップの視聴率を獲得し、長年見続けてきたファンを裏切らない、感動的なフィナーレとなっている。

ファイナルシーズン配信開始の前日となる9月30日(木)には、HuluのライブTVにて「12年間ありがとう!「ビッグバン・セオリー」ファイナルシーズン前夜祭」が開催され、ファイナルシーズン第1話が先行配信される予定。

『シカゴ P.D.』シーズン6(全22話)

10月9日(土)から全話一挙配信スタート(字・吹)

大ヒットドラマ『シカゴ・ファイア』のスピンオフとなる本作。前シーズン、仲間を殺したカルロス・デレオンを射殺したボイト(ジェイソン・ベギー)。その発砲の正当性が問題視され、調査が終わるまで停職処分となってしまう。一方、アントニオ(ジョン・セダ)は捜査中の肩の負傷によって鎮痛剤が手放せなくなり依存症に...。そんな彼は家族が事件に巻き込まれたことから、重大な事件を起こしてしまう。

『シカゴ・メッド』シーズン3(全20話)

10月15日(金)から全話一挙配信スタート(字・吹)※日本初上陸!

『シカゴ P.D.』に続く、『シカゴ』シリーズ3作目の本作は、シカゴ医療センター救急外来が舞台。HIV、アルコールや薬物依存、精神疾患、宗教・移民問題、LGBT、尊厳死...患者や家族の抱える様々な事情はまさにアメリカ現代社会の縮図だ。医師たちは彼らに向き合い、悩み、時にぶつかりながらも、前に進もうとしてゆく。

『ジ・オフィス』シーズン4(全19話)

10月19日(火)から全話一挙配信スタート(字)※日本初上陸!

イギリスの同名番組の米版リメイクとなり、米NBCにて2005年から9シーズンにわたって放送された本作は、オフィスで巻き起こる騒動をドキュメンタリー・タッチに描いたコミカル番組。Huluではシーズン1〜3が配信中だが、このたびシーズン4の配信も開始する。

『FARGO/ファーゴ』シーズン4(全11話)

10月27日(水)から全話一挙配信スタート(字・吹)

ジョエル&イーサン・コーエン兄弟による映画『ファーゴ』を元にしたアンソロジーシリーズシリーズ。その第4弾となる本作では、1950年のミズーリ州カンザスシティを舞台に、裏社会で対立する黒人犯罪組織とイタリア系マフィアの攻防を、シリーズ特有のシニカルなユーモアとともにハードボイルドに描く。主演はコメディアンとしてハリウッドのトップに君臨するクリス・ロック(『9デイズ』)。

『CREEPSHOW/クリープショー』シーズン2(全5話)

10月28日(木)から一挙独占配信スタート(字・吹)※日本初上陸!



ホラー小説の巨匠スティーヴン・キングとゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督がタッグを組んだ1982年の傑作オムニバスホラー映画『クリープショー』を『New Girl 〜ダサかわ女子と三銃士』のジャスティン・ロングなどが出演する。

さらに、特別編2作も独占配信される。アニメスペシャルには、キング原作の「サバイバー」と、キングの息子で作家のジョー・ヒル原作の「死者のサーカス」が、実写作品のホリデイスペシャルには、サンタクロースが登場する「変身モンスターの集い」が収録されている。

■特別編 アニメスペシャル(字幕):10月14日(木)から独占配信スタート

■特別編 ホリデイスペシャル(字幕):10月21日(木)から独占配信スタート

(海外ドラマNAVI)

