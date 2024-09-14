¡È¤ª·î¸«¡É¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡©¡Ú¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡ÛÅú¤¨¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Àê¤¤¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÎÏÆÅÄ¾°´ø¤¬¤ª·î¸«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤è¤ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤¬¤ï¤«¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Q¡¥¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡È¤ª·î¸«¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡© °ìÈÖ¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¡§¤¦¤µ¤®B¡§ÃÄ»ÒC¡§·îD¡§¤¹¤¹¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×
¿¼ÁØ¿´Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÇÌë¤ò¾È¤é¤¹°ì¶Ú¤Î¸÷¤ò°¦¤Ç¤ë¡È¤ª·î¸«¡É¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤ò°Å¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª·î¸«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ËÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡È¤ª·î¸«¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
A¡§¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä°¦¾ð¤¬ÂçÀÚ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¿®¤¸¤ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¿Í¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤â°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È°¦¾ð¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¼Â¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¤ÎÀº¿À¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁê¼ê¤ò¸«Äê¤á¤ëÌÜ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
B¡§¡ÖÃÄ»Ò¡×¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä·ÐºÑÎÏ¤¬ÂçÀÚ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¼é¤ê¡É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿µ½ÅÇÉ¡£Îø¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ö±Ê±ó¤Î°¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö·ë¶É·ÐºÑÎÏ¤¬¥â¥Î¤ò¸À¤¦¡×¤È¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥ê¥¢¥ê¥¹¥È¤ÇÃ£´Ñ¤·¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª¶â¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤äËÜ¼Á¤ò¸«Íî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¡£É½ÌÌ¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
C¡§¡Ö·î¡×¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡Ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬ÂçÀÚ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ìÏ«¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À·ë²Ì¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤ä¡ÈÌ´¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸ÊËþÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤âÂçÀÚ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
D¡§¡Ö¤¹¤¹¤¡×¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¡ÄÂ¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬ÂçÀÚ
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤ò¸«¤¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£¿Í¤Ï¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤«¤éÍ¯¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÅÙ³°»ë¤·¤¿¡Ö¿´¤ÎÀ¼¡×¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤ï¤ê¤Ë
¤¢¤Ê¤¿¤¬º£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ä·Ð¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç²¿¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤äÎôÅù´¶¤Ê¤É¤ÎÉé¤Î´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÏÆÅÄ¾°´ø¡¿Àê¤¤¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ½ÐÈÇÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢´ë¶ÈÀê½Ñ´ÕÄê»Î¡¢Âç³Ø¹Ö»Õ¡¢½¨¿´»û½»¿¦¡£²ñ¼Ò¤È¤Î¸ÜÌä·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¡ÈÀ±Îñ½Ñ¡É¤Ë¤è¤ë´ÕÄê¤ò¶È¤È¤¹¤ë¡£¼èÄùÌò7¼Ò¡¦¸ÜÌäÀè23¼ÒÃ´Åö¡¢·Ð±Ä¡¦Àê½Ñ»ñ³Ê50¼ïÊÝÍ¡£TVÅù¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¡¢ÂåÉ½½ñÀÒ¤Ï¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡£º£Åß¡¢Àê¤¤¡ß¼êÄ¢¡Ø¤Þ¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò½ÐÈÇÍ½Äê¡£
©SENRYU/gettyimages©Satsuki Ioku/gettyimages
¢¨¡¡2021Ç¯9·î16Æüµ»öºîÀ®
Ê¸¡¦ÏÆÅÄ¾°´ø