9月30日(木)22時より実施される「東京ゲームショウ2021 オンライン」公式番組「カプコン オンラインプログラム」の放送を記念して、PlayStation Storeとニンテンドーeショップにて、カプコンタイトル(ダウンロード版)のセールがスタートした。

未だ多くのプレイヤーたちを魅了し続けている「モンスターハンターワールド:アイスボーン」や、追加キャラクターが配信され「シーズン 5 プレミアムパス」やその他バンドル商品もお買い得な「ストリートファイターV」。ホラーゲームの金字塔「バイオハザード」シリーズ、「大神 絶景版」などカプコンの人気タイトルが目白押し! この機会に話題作をお得にプレイしよう。



※商品によって対象ハードが異なる。

※セール期間は予告なく変更になる場合がある。



■TGS2021 カプコン オンラインプログラム 記念セール

セール期間:2021年10月4日(月)23:59まで

特設ページ:http://www.capcom.co.jp/sale/sale03-q5pry/

PS Store セール対象タイトル(一部紹介)

■PS4「モンスターハンターワールド:アイスボーン」(超大型拡張コンテンツ)

通常価格:2,990円(税込)

セール価格【34%OFF!!】:1,973円(税込)

※超大型拡張コンテンツを利用するには、別売りの「モンスターハンター:ワールド」(ゲーム本編)が必要。



■PS4「モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:2,992円(税込)

※「モンスターハンター:ワールド」(ゲーム本編)と、超大型拡張コンテンツ「モンスターハンターワールド:アイスボーン」がセットになった商品。



■PS4「モンスターハンターワールド:アイスボーン コンプリート ジェスチャーパック」(ダウンロードコンテンツ)

通常価格:1,700円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:1,275円(税込)

※「モンスターハンターワールド:アイスボーン」で販売している全てのジェスチャーが手に入る、お得なパック。

※本ダウンロードコンテンツを利用するには、別売りの「モンスターハンター:ワールド」(ゲーム本編)が必要。



■PS4「ストリートファイターV チャンピオンエディション + シーズン 5 プレミアムパス バンドル」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:6,490円(税込)

セール価格【28%OFF!!】:4,672円(税込)

※「ストリートファイターV」(ゲーム本編)とダウンロードコンテンツ「ストリートファイターV チャンピオンエディション アップグレードキット」、「ストリートファイターV シーズン 5 プレミアムパス」がセットになった商品。





■PS4「ストリートファイターV チャンピオンエディション」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【35%OFF!!】:2,593円(税込)

※「ストリートファイターV」(ゲーム本編)と、ダウンロードコンテンツ「ストリートファイターV チャンピオンエディション アップグレードキット」がセットになった商品。





■PS4「ロックマンX アニバーサリー コレクション」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【56%OFF!!】:1,479円(税込)

■PS4「バイオハザード4」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



■PS4「バイオハザード5」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



■PS4「バイオハザード6」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:2,852円(税込)

セール価格【65%OFF!!】:998円(税込)



■PS4「大神 絶景版」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:1,492円(税込)

※セール詳細及びその他セール対象コンテンツは、カプコン特設ページおよびPS Storeにて。

https://store.playstation.com/category/62c59aff-0b44-454a-8bac-3d192adce719

ニンテンドーeショップ セール対象タイトル(一部紹介)

■Switch「ロックマンX アニバーサリー コレクション」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【55%OFF!!】:1,490円(税込)



■Switch「ロックマン11 運命の歯車!!」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:5,082円(税込)

セール価格【70%OFF!!】:1,490円(税込)



■Switch「ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,990円(税込)



■Switch「バイオハザード4」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【55%OFF!!】:1,490円(税込)



■Switch「バイオハザード5」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,300円(税込)

セール価格【54%OFF!!】:1,490円(税込)



■Switch「バイオハザード6」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,300円(税込)

セール価格【54%OFF!!】:1,490円(税込)



■Switch「大神 絶景版」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【51%OFF!!】:1,490円(税込)

■Switch「鬼武者」(ダウンロード版/ゲーム本編)

通常価格:3,554円(税込)

セール価格【44%OFF!!】:1,990円(税込)

※セール詳細及びその他セール対象コンテンツは、カプコン特設ページおよびニンテンドーeショップにて。

https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_2.html



