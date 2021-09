DICEは9月16日(木)、同社が開発を手がけるFPSシリーズ最新作『バトルフィールド 2042』のリリースを11月19日(金)に延期すると発表した。当初は10月22日(金)とされていた発売日がおよそ一ヵ月先送りとなった形だ。

An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz