¾®»³ÅÄ·½¸ãà¤¤¤¸¤á¼áÌÀá¤ÇÈÖÁÈÉü³è¤Ç¤¤ë¤«¡¡£Î£È£Ë¤¬Æñ¤·¤¤ÁªÂòÇ÷¤é¤ì¤ë¥ï¥±
à¾®»³ÅÄÈÖÁÈá¤ÎÉü³è¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡²áµî¤Î¤¤¤¸¤á¼«ËýÌäÂê¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¤Î³Ú¶ÊÃ´Åö¤ò¼Ç¤¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¾®»³ÅÄ·½¸ã¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¶ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¾®»³ÅÄ¤Ï¸ÞÎØ¤Î³Ú¶ÊÃ´Åö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤â¤¢¤ë¡££Î£È£Ë¡¦£Å¥Æ¥ì¤Î»Ò¶¡¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¿åÍË¸áÁ°£¸»þ£³£µÊ¬¡Á¡Ë¤À¡£
¡¡²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò¶î»È¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾®»³ÅÄ¤ÏÈÖÁÈÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤òÃ´Åö¡£¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Âô·òÆó¤é¤È¤Î¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¦¥®¥¿¡¼¡×¤¬£±£¹£¹£±Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¸å¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê»Å»ö¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ö¸¸ÁÛÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁÞÆþ¶Ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡Ù¤Ï¡¢¾®»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÁÞÆþ¶Ê¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¡£»Ò¶¡¤ÏÁÏÂ¤ÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤¿¤Æ¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Ñ¥Þ¥ÞÀ¤Âå¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÆâÍÆ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ï£··î£²£°Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Î£È£Ë¤â¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡Ù¤òÂ³¤±¤ë¤«ÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤«¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬½Ð±é¤Î¡Ö¥ï¥ë¥¤¥³¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡×¤¬º£·î£±£³Æü¡Ê·îÍË¸áÁ°£¸»þ£²£µÊ¬¡Á¡Ë¤¬¹ðÃÎ¥Ê¥·¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡Ù¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¤È¤«¡¢¸µ¥¹¥Þ£³¿Í¤Ë¿©¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¤È¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Î£È£Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ÍÁ³¤È¤·¤ÆµÙ»ßÃæ¤È²óÅú¡£º£¸å¡¢ºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¡¢µÕ¤ËÀµ¼°¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ï¥ë¥¤¥³¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡×¤Ï¡¢¼¡²ó¤Î£²£°Æü¡Ê·îÍË¸á¸å£·»þ£²£µÊ¬¡Á¡Ë¤Ç½ªÎ»¡£¤â¤È¤â¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Î£È£Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¢¡Ù¤òÂ³¤±¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¾®»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·¤¿¤ÊÁÞÆþ¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤¹°ÕÍß¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï£²²ó¤Ç½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤Î¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤ÎÈÖÁÈ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾®»³ÅÄ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿Á´¤¯ÊÌ¤Î¿·¤·¤¤ÈÖÁÈ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡££Î£È£Ë¤ÏÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£