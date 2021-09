百名店コンプリートのレビュアーおすすめ！ ここが焼肉の旨い店!!

百名店の各ジャンルをコンプリートした強者たちが、次の百名店候補を予想。もちろんレビュアーたちのとっておきのお店も紹介してもらう!

〈次の百名店を探せ!〉

食べログ 百名店の各ジャンルをコンプリートして「百名店 コンプリート賞」を受賞した強者たちに、次に百名店に選ばれそうな名店を紹介してもらうこの連載。今回は「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」をコンプリートしたmaro-jさんに、注目する焼肉屋を聞いてみた。

印象に残った! 惚れた! 店

Q. 1年以内に行った中で〈印象に残った・個人的に惚れた〉焼肉屋は?

A. 1軒目:「西麻布 焼肉 X」のコース

写真:お店から

素材、調理法、演出、ビジュアル、すべてにおいて想定を超えてくる。最上級のパフォーマンスに、五感から魅せられる創作焼肉レストラン。これほどの絶品メニューが続くと、途中で舌も忙しく疲れてくるようなものなのだが、絶妙な味覚の振り幅と、火入れ・細やかなカットの違いなどによって、至福の時間を演出してくれる。焼肉好きならば、人生において一度は行っておきたい、最上級の肉マニア空間。

コース(イメージ) 写真:お店から

A. 2軒目:「焼肉 いぶさな」

<店舗情報>◆西麻布 焼肉 X住所 : 東京都港区西麻布1-4-46 カーサスプレンディッド西麻布 B1FTEL : 050-5456-4976

美食家・来栖けい氏による「肉の旨味」一点集中として、どのように味わうのがベストなのかを追求した、他には類を見ない焼肉店。牛肉を知り尽くしていくと、こういう形に行きつくこと、引き算こそ最強の攻めの料理であることを認識できる焼肉店でもある。 出典:elynchan117さん

<店舗情報>

◆焼肉 いぶさな

住所 : 東京都渋谷区代々木4-10-7

TEL : 03-6304-2728

受賞・選出歴 :





注目の焼肉屋

Q. 今〈注目している〉焼肉屋は?

A. 1軒目:「よろにく」

オーナーのVanneさん 写真:お店から

東京の焼肉を語る上で、欠かせない創作焼肉の雄・Vanneさんの焼肉店。時に美しく、時にシンプルに、時に豪快に。そのパフォーマンスも含め、焼肉だけでなく料理をよく知っている紳士的な焼肉店。 ロゼカツサンド 写真:お店から

<店舗情報>

◆よろにく

住所 : 東京都港区南青山6-6-22 ルナロッサ B1F

TEL : 03-3498-4629

受賞・選出歴 :





A. 2軒目:「スタミナ苑」

都内における焼肉レジェンド店のひとつ。(店主の)マコさんのさばく激ウマのホルモンを「スタミナ苑」秘伝のタレで食べると、ホルモンの概念が変わると言っても過言ではありません。予約不可なので、行列を待ってでも定期的に通いたい一軒。 出典:tomomin826さん

<店舗情報>

◆スタミナ苑

住所 : 東京都足立区鹿浜3-13-4

TEL : 03-3897-0416

受賞・選出歴 :





個人的に好きな店

Q. 今までで〈個人的に一番好きな味・店〉と思う焼肉屋はどこ?

A. 「炭火焼肉 なかはら」

素材、火入れも含めて、正統派のおいしい焼肉を食べるのであれば、こちら以上のお店はないと思います。キングオブ焼肉店。 出典:牛丼大森さん

<店舗情報>

◆炭火焼肉 なかはら

住所 : 東京都千代田区六番町4-3 GEMS市ヶ谷 9F

TEL : 03-6261-2987

受賞・選出歴 :





よく通う焼肉屋

Q. 大好きで〈よく通っている〉焼肉屋は?

A. 1軒目:「炭焼 金竜山」

これぞ「ザ・焼肉」という昔ながらのアットホームな雰囲気の中で食べる抜群の肉素材。お母さんの人柄も含めて、絶大なる安心感もあり、予約を途切れさせずにもう15年間通っています。 出典:JONYJONYさん

<店舗情報>

◆炭焼 金竜山

住所 : 東京都港区白金3-14-1 第1マンション 1F

TEL : 不明の為情報お待ちしております

受賞・選出歴 :





A. 2軒目:「赤坂 らいもん」

出典:83df06さん

焼肉レジェンド「炭焼 金竜山」の娘夫婦が週2、3日だけ営業する店とあって、かなりの予約困難店。金竜山の特選素材を、肉の匠である若き大将がいいとこ取りしてコースにまとめあげたような構成。焼肉はもちろんのこと、〆の唯一無二のオリジナル冷麺も秀逸。 盛岡冷麺 出典:maro-jさん

<店舗情報>

◆赤坂 らいもん

住所 : 東京都港区赤坂3-9-12 メトロビル 4F

TEL : 03-3583-7012

受賞・選出歴 :





次の百名店を探せ!

Q. 今後〈百名店に選ばれそう〉な焼肉屋といえば?

A. 1軒目:「磨匠ながやま」

牛肉という素材を、あらゆる料理の形でアプローチしてくれる肉割烹の極み。キャビアやトリュフなどの高級素材も惜しげなく使用し、とにかく振り幅のあるコースの構成が素晴らしい。これからも更なる人気店になること間違いなし! 出典:Yuta_0911さん

<店舗情報>

◆磨匠ながやま

住所 : 東京都港区赤坂3-14-2

TEL : 050-3138-5548



A. 2軒目:「個室焼肉 銀座きたお」

銀座の一等地という立地でありながら、全室が個室という贅沢空間。前菜から〆に至るまで一品一品の個性も含めこだわりも高く、スタッフの火入れも丁寧。内容と立地からは予想もつかないコスパも素晴らしい。 写真:お店から

<店舗情報>

◆個室焼肉 銀座きたお

住所 : 東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館 B1F

TEL : 050-5597-9692



※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:maro-j・食べログマガジン編集部

The post 百名店コンプリートのレビュアーおすすめ! ここが焼肉の旨い店!! first appeared on 食べログマガジン.