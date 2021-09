楽しいはずの休日が一転、パドルボートで遊んでいた女性が突然ワニに追いかけられたというニュースがアメリカから届いた。彼女のFacebookの投稿には、攻撃的なワニがボートに噛みつこうとする恐ろしい光景が映っている。『Fox5 DC』『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

米フロリダ州オカラ在住のヴィッキー・リーミー・ベイカーさん(Vicki Reamy Baker)は数日前、シルバー・スプリングス州立公園(Silver Springs State Park)で友人とパドルボートを楽しんでいたところワニに追いかけられ、危うく噛みつかれそうになったという。彼女はその時の様子を自身のFacebookに投稿している。

動画には必死でワニから逃げようとするヴィッキーさんが「なぜ私に意地悪するの? 近づかないで! あっちに行って!」と声をあげて怯える様子が映っており、遠くから「気をつけて!」とヴィッキーさんに呼びかける声も聞こえる。さらに近づくワニに対し「何をしているの! 私から離れてちょうだい。もう! どうして私を噛もうとするのよ!」とパドルで突いて遠ざけたが、ワニはますます鼻息を荒くしていた。そしてその様子を見ていた男性が拡声器を使って「ワニを怒らせてしまったので、下がった方がいいですよ」とアドバイスしている。

その後、無事にワニから逃げることができたヴィッキーさんは「ワニに追いかけられたことは今までありませんでした。私のパドルボートを噛もうとしてずっとついて来るのです。誰かがエサをあげたせいで、危険な状態にしてしまったんだわ」と語った。

ヴィッキーさんが住むフロリダ州はワニの目撃情報が多く、事故に関するサポートなどの情報サイト『Enjuris』によると同州には住民15人につき1匹の割合でワニがいるという。またフロリダ州の魚類・野生生物保護委員会(Fish and Wildlife Conservation Commission)の報告によると、1948年以降人がワニに噛まれた記録が413件あり、そのうち25件は死亡事故だそうだ。

なお複数の動画と写真を収めたFacebookの投稿は大きな反響を呼んでおり、現在も拡散され続けている。また寄せられたコメントではヴィッキーさんの健闘を称える一方で、ワニを擁護する声も見受けられた。

「あなたは素晴らしい。勇気があって勇敢です。」

「あなたはなんて冷静なのでしょう。驚きました。」

「すごい! 無事で良かったですね。」

「パドルで突かずに放っておいたほうがよかったのでは…。」

「怖そう…でもこんなに近づく前に方向転換できたのでは?」

「噛みつきたいなら噛みついているでしょう。それは厄介なワニではありませんよ。あなたはワニの家にいるのですから。」

「自分からワニに近づいているように見えるけど。」

「ビデオなんて撮らず逃げたほうがいいのに。」画像は『Vicki Reamy Baker 2021年9月9日付Facebook「Photos of that Gator coming after me」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 上川華子)