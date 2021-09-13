¹ÈÇò½é½Ð¾ìÆâÄê¤ÎÊóÆ»¡¢»³ºê°é»°Ïº¤ËÂ³¡¹¤ÈÂçÌò¤¬Éñ¤¤¹þ¤àÍýÍ³
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î»³ºê°é»°Ïº¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè72²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢°ìÉô¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î¤ËÈÖÁÈÀ©ºî¤òÃ´¤¦¡Ö¹ÈÇò¥Á¡¼¥à¡×¤¬È¯Â¡£¸½ºß¤Ï¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇ¯Ëö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤¬¡¢»³ºê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢NHK¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Î¹â¤µ¤äº£Ç¯¤Î³èÌö¤Ê¤É¤ÎÁª¹Í´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤á¤Î¿ÍÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡>>»³ºê°é»°Ïº¡ÖµÙ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç±ó½Ð¤·¤¿¤¤¡×¹¥É¾¤ÊYouTubeÆ°²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë?<<
¡¡½Ð±é¤·¤¿Æ±¶É¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¨¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¡¦¸Å´ØÍµ¼©¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø(·¦ÅÄÀµ¹§)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò¹¥±é¡£ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï´ë²èÏÈ¤Ç¸Å´Ø¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¡Ö±É´§¤Ï·¯¤Ëµ±¤¯¡×¤ò²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£Ãæ·ÑÄ¾¸å¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ë°ËÆ£ÇîÊ¸Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢NHK¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡¡Ö»³ºê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¡Ø±É´§¤Ï·¯¤Ëµ±¤¯¡Ù¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Ï´ë²èÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇòÁÈ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Æ±¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£NHK¤ÎÅÔ¹çÍ¥Àè¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹ÈÇò¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×(²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô)
¡¡10·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÂçÌò¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö°é¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢±é·à³¦¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤Ï½½Ê¬¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï15Ç¯¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÉã¤ÇÉÔÎÑ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤Ê¤¯°Â¿´´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥È¡¼¥¯¤Ï½ÀÆð¤ÇS¤Ãµ¤´Ý½Ð¤·¤ÇÁê¼ê¤ò¥¤¥¸¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢»Ê²ñ¼Ô¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤ÆYouTuber¤Îà¸ÞÅáÎ®á¤Ç¤Î³èÌö¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë³èÌö¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£