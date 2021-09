昨年、日本各地(愛媛・大阪・茨城など)での異例の長期ロケ撮影が行われた、日本の刀剣アクションと、ハリウッドのスケールが融合した忍者バトルアクション映画『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』(10月22日公開)より、若き日のスネークアイズとストームシャドーの出会いと特別な関係性に迫る特別映像が解禁された。

【動画】“兄弟の契りを結ぶ”初公開の本編&メイキング特別映像

世界的な人気を誇るアクションフィギュアをもとに映画化され、ハイテクガジェットや特殊マシンを駆使し世界を守る最強の戦闘エキスパートチーム「G.I.ジョー」と、世界支配を目論む悪の組織「コブラ」の戦いを描き、全世界でメガヒットを記録した大ヒットアクション映画『G.I.ジョー』シリーズ。

本作は、刀と銃を武器に戦い「G.I.ジョー」最強の戦闘能力を持つシリーズ人気No.1の漆黒の忍者ヒーロー“スネークアイズ”が主人公に。最大の見どころは、これまで「沈黙の忍者」として言葉を発さず、漆黒のマスクで素顔を隠したスネークアイズ誕生の秘密が明らかになることだ。

解禁された特別映像の冒頭、白のコスチュームに身を包んだストームシャドーが刀を一閃、黒のスーツのスネークアイズが身構える姿が映し出される。2人の最強忍者の剣術スタイルは、スネークアイズはストリートファイトのような野性味であふれ、“名刀・曙光”を振りかざす。一方のストームシャドーは二刀流を駆使するシャープな身のこなしとスピードで忍者エリートな個性を際立たせる。

スネークアイズに大抜てきされたヘンリー・ゴールディングが、「スネークアイズとストームシャドーはすごく面白い関係だ。ラリー・ハマが参加し、お墨付きをもらえた」と、原作者のお墨付きで若き日を描くオリジンストーリーに挑んだ。

生みの親であるラリー・ハマが登場すると、「G.I.ジョー」シリーズの人気キャラクターがコミックから飛びだす。「私のコミックは人物が中心だ。好きなキャラクター目当てに読み続けてもらえた」と「G.I.ジョー」が長年愛され続ける理由を分析し、本作で「スネークアイズとストームシャドーは旧友にした」ことを明かす。

「スネークアイズに救われ、修行に連れ帰る」と2人の出会いを語るのは、ストームシャドーを演じたアンドリュー・小路だ。絶体絶命のピンチで救われた彼は、スネークアイズを嵐影へと案内することになる。さらにラリー・ハマが「スネークアイズとストームシャドーは義兄弟にした」と語る。

「陰と陽、黒と白の忍者だ」アンドリューのコメントに続く、大人気忍者アニメのナルトとサスケさながら、友であり宿命のライバルである二人が契りを結ぶ初公開の本編映像は必見だ。「兄弟はお前だけだ」とストームシャドーが声をかけると、スネークアイズが「借りは命に代えても返す」と応じて固い握手を交わす。

2人の関係をリアルに描くために日本で長期ロケを敢行、名城を舞台にした超絶アクションや爆破シーンなど、本編への期待が高まるメイキング映像も見応え満点だ。そして、「コミックの枠を超えた物語の先に広がるのは、G.I.ジョーの新境地だ」とヘンリーの自信に満ちたコメントで結ばれる。

(C)2021 Paramount Pictures. Hasbro, G.I. Joe and all related characters are trademarks of Hasbro. (C) 2021 Hasbro. All Rights Reserved.