¹áÀî¤¬³«ËëÀï¤ÇÀä¹¥µ¡³°¤·¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈãÈ½ ¡Ö£Ð£Á£Ï£Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
¡¡¥®¥ê¥·¥ã£±Éô£Ð£Á£Ï£Ë¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨³«ËëÀï¤Î¥ä¥Ë¥ÊÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Àä¹¥µ¡¤ò³°¤·¤Æ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¹áÀî¤Ï£°¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£±£µÊ¬¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿£Æ£×¥·¥Ó¥Ç¥ë¥¹¥¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¹áÀî¤Ø¡£¥Õ¥ê¡¼¤Çº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼´Â¤Î±¦Â¤ËÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤ÏÈ¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ß¡¼¥È¤µ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë£±ÅÀ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥®¥ê¥·¥ã»æ¡Ö¥á¥È¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö£Ð£Á£Ï£Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¹áÀî¤Î¡Ê¥´¡¼¥ëÁ°¡Ë¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¹áÀî¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ë¥Á¥§¥¹¥¯´ÆÆÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£°¡½£±¤È¶þ¿«¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»î¹ç¸å¤Ë·ãÅÜ¡£¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö»î¹ç¤ËÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡£²æ¡¹¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡¢¾¡¤Ä¤ËÃÍ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ïº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ËÆþ¤ë¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤µ¤Ê¤«¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡×¤È¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±£¶Æü¤Ë²¤½£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ã£Ì¡Ë¤Î¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡Ê¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ë¡ËÀï¤ËÎ×¤à¡£¹áÀî¤Ë¤ÏÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£