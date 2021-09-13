²®¾åÄ¾»Ò´ÆÆÄ¡¢¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤é½Ð±é¡ØÀî¤Ã¤Ú¤ê¥à¥³¥ê¥Ã¥¿¡Ù¸ø³«±ä´ü
¡¡¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¼ç±é¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢µÈ²¬½¨Î´¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡¢²®¾åÄ¾»Ò´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜºîÉÊ¡ØÀî¤Ã¤Ú¤ê¥à¥³¥ê¥Ã¥¿¡Ù¡ÊÇÛµë¡§KADOKAWA¡Ë¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢11·î3Æü¤«¤é±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢ÍèÇ¯¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä·ô¡Ê¥à¥Ó¥Á¥±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢±ä´ü¤·¤¿¸å¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌµ°ìÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Ï¥¤¥Ä¥à¥³¥ê¥Ã¥¿¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¸ÉÆÈ¤ÊÃË¡¦»³ÅÄ¡Ê¾¾»³¡Ë¤È¡¢»³ÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤ÎÙ¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¡¦ÅçÅÄ¡Ê¥à¥í¡Ë¡¢É×¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿Âç²È¤ÎÆî¡ÊËþÅç¡Ë¡¢ÊèÀÐ¤ÎÈÎÇä°÷¤Î¹Â¸ý¡ÊµÈ²¬¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿½»¿Í¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¥Ï¥¤¥Ä¥à¥³¥ê¥Ã¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¢¤ë¹¬¤»¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÉÁ¤¯¡¢Ã¯¤«¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥à¡¼¥Ó¡¼¡£