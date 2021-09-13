¡ÚMLB¡ÛNYÂÐ·è¡È¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ç¤¤¤¶¤³¤¶¡Ä¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¤¸ýÅ«¤ÇÎ¾·³¤¬°ì¿¨Â¨È¯
¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸ýÅ«
¢£¥á¥Ã¥Ä 7¡¼6 ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤Ë¥·¥Æ¥£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä-¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡È¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ç¤Ï¡¢Î¾·³Áª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£6²ó¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤Î¥ê¥ó¥É¡¼¥¢¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¤¸ýÅ«¤ò¿á¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤ÎÈ¯Ã¼¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤¬7-6¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÆ³²ÐÀþ¤È¤·¤Æ11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥«¡¼¥É¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤¬ÂÇ¼Ô¤ËÇÛµå¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥íÈ¯À¸¤«¤é20Ç¯¤È¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î¤¢¤È¤ÎÅ¸³«¤Ï²¿¤È¤â¸åÌ£¤Î°¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë