¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ9.15¤è¤êÇÛ¿®¡¡»°±ºæÆÊ¿¡¢»³ÅÄÍµµ®¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï
¡¡½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È±ÊÌî²ê°ê¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á ¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¡£9·î15Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤â¤Ã¤È¤¿¤¿¤«¤¦¡ªÄ®»³½ð¤Î¿Í¡¹¡Á¡Ù¤¬Hulu¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸»¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¡¢»³ÅÄ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¡¢ËÒ¹â¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥¡Ë¤éÄ®»³·Ù»¡½ð¡¦·º»ö²Ý¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¶¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤È¥Û¥ó¥Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·º»ö²Ý¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¾ï¤È¥Û¥ó¥ÍÉÁ¤¯¡¡¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á ¡Á¤â¤Ã¤È¤¿¤¿¤«¤¦¡ªÄ®»³½ð¤Î¿Í¡¹¡Á¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á ¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡Ù¤Ï¡¢¸µ·Ù»¡´±¤ÎÂÙ»°»Ò¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¸òÈÖ½÷»Ò¤ÎµÕ½±¡Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡£ÆÌ±ú¸òÈÖ½÷»Ò¥Ú¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¤è¤¦¤Ç°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Ä®»³·Ù»¡½ðÃÏ°è²Ý¡ÊÄ®»³¸òÈÖ¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤Ò¤è¤Ã¤³·Ù»¡´±¤ÎÀî¹çËã°ÍÌò¤ò±ÊÌî¡¢¸µ¥¨¡¼¥¹·º»ö¤ÇÄ®»³¸òÈÖ¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿Æ£À»»ÒÌò¤ò¸ÍÅÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¡¢¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤È¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¸»¡Ê»°±ºæÆÊ¿¡Ë¡¢»³ÅÄ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¡¢ËÒ¹â¡ÊÀ¾Ìî¼·À¥¡Ë¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÄ®»³·Ù»¡½ð·º»ö²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬·ãÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¾ï¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î»ö·ïÂÐ±þ¤Ç·ãÌ³Â³¤¤Î·º»ö¤¿¤Á¤ÏÈèÏ«¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ëÃæ¡¢¹È°ìÅÀ¤ÎËÒ¹â¡ÊÀ¾Ìî¡Ë¤Ï½ñÎà¤Î»³¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ú¥¢¤ÎÎëÌÚ¡ÊÞ¼Ìî±¦ÅÐ¡Ë¤Î¼º¸À¤ä¡¢µÈÌîÉû½ðÄ¹¡ÊÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ë¤«¤é¤ÎÇÍÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÒ¹â¤Î¡Ö»Å»ö¤ä¤ëµ¤¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤ÏµÞ¹ß²¼¡£¤µ¤é¤ËËÌ¾ò·¸Ä¹¡ÊÊ¿»³Í´²ð¡Ë¤â¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¥À¥¦¥ó¤·¡¢¸»¡õ»³ÅÄ¥Ú¥¢¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Î²Ì¤Æ¤ËËö´ü¾É¾õ¤òÈ¯¤·¡¢´ñ¹Ô¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡Ä¡£·É°¦¤¹¤ë»ÊÇÏÎËÂÀÏºÀèÀ¸¤Ë¿´¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¡¢²¿¤È¤«Àµµ¤¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ëËÒ¹â¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤ä¤ëµ¤¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä!?
¡¡¤µ¤é¤ËHulu¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Ù¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÂÃÌ²ñ¡õ¥Þ¥ëÈë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª¡Ù¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¥¿¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¸ÍÅÄ¡õ±ÊÌî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤ä»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡È¥à¥í¥Ä¥è¥·¡ß»°±º¡ß»³ÅÄ¡ÉºÂÃÌ²ñ¤È¡¢¡ÈÀ¾Ìî¡ßÊ¿»³¡ßÀé¸¶¡ßÞ¼Ìî¡ÉºÂÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á¡Á¤â¤Ã¤È¤¿¤¿¤«¤¦¡ªÄ®»³½ð¤Î¿Í¡¹¡Á¡Ù¤Ï¡¢9·î15Æü¤Î¡Ø¥Ï¥³¥Å¥á ¡Á¤¿¤¿¤«¤¦¡ª¸òÈÖ½÷»Ò¡Á¡ÙÂè9ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡ËÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡Ê23»þ10Ê¬¤³¤í¡Ë¤è¤êHulu¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¡£