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Revealed: Google illegally underpaid thousands of workers across dozens of countries | Google | The Guardian
https://www.theguardian.com/technology/2021/sep/10/google-underpaid-workers-illegal-pay-disparity-documents
Report: Google has illegally underpaid thousands of temp workers since 2019 | Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2021/09/report-google-has-illegally-underpaid-thousands-of-temp-workers-since-2019/
Google faces whistleblower complaint that it underpaid temp workers by as much as $100 million - The Verge
https://www.theverge.com/2021/9/10/22667247/google-pay-disparity-temp-workers-underpaid-sec-whistleblower
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