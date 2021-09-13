²ìÍè¸¿Í¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¡ØTOKYO MER¡Ù¤Ë´¶¼Õ¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Å´¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸¿Í¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüÍË·à¾ì¡ØTOKYO MER¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ½ª¤ÎÈþ¡ª ²ìÍè¸¿Í¤é¡ÖMER¡×½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²ìÍè¤Ï¡ÖTOKYOMER ¤´»ëÄ°Äº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ä¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢ºÚ¡¹½ï¤é¡ÖMER¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È»£±Æ¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾Ð´é¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤1Ëç¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ìÍè¤Ï¡Ö¸Þ¥ö·î´Ö¤Î»£±Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢Å´¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«¤¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡ÖºÇ¹â¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÂ³ÊÔ´õË¾¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î´¿À¼¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¡Ö²ìÍè¸¿Í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kento_kaku¡Ë