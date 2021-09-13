µ¤¤Ë¤Ê¤ë...¡ªÃËÀ¤ÏLINE¤Ç¤â¡ÖËÜÌ¿½÷À¡×¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©
ÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤è¤ê¤âLINE¤¬¶ì¼ê¤ÇLINE¤òÌÌÅÝ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷À¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈLINE¤·¤¿¤¤¤±¤É¥À¥á¤À¤è¤Í¡©¡×¤Èµ¤¤¬°ú¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃËÀ¤ÏËÜÌ¿½÷À¤Î¤³¤È¤ÏLINE¤Ç¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¤¬¸«¤»¤ëËÜÌ¿½÷À¤Ø¤ÎLINE¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÖ¿®¤¬Áá¤¤
ÃËÀ¤ÏLINE¤ÎÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤È°ã¤Ã¤ÆÆ±»þ¤ËÆó¤Ä°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤éÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤Ç¤â¡¢ËÜÌ¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏLINE¤ÎÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤ÎÃËÀ¤¬ÊÖ¿®¤¬Áá¤¤¾ì¹ç¤ÏËÜÌ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£LINE¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤
½÷À¤Ïµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌÂÏÇ¤«¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ÆLINE¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÜÌ¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤ÇLINE¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÌ¿½÷À¤È¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤¿¤á¡¢ËÜÌ¿½÷À¤È¤ÎLINE¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÏÏÃ¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤À¤±¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢°ã¤¦ÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÎ¥¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÏËÜÌ¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶Å¤Ã¤¿LINE¤Ë¤Ê¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¦¤ó¡×¤ä¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ¸Çò¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¸»ú¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¶Å¤Ã¤¿LINE¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤ÎLINE¤òÁê¼ê¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¡ÖÊÖ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬ËÜÌ¿½÷À¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¶Å¤Ã¤¿LINE¤ò¤·¤ÆÁê¼ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Á°¤ÎÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë
°ì½µ´ÖÁ°¤È¤«Æó½µ´ÖÁ°¤Ë¤·¤¿LINE¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£LINE¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÁ°ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡»¡»¤Ã¤Æ¤³¤Î¤³¤È¡©¡×¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÌ¿½÷À¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿½µ´Ö¤âÁ°¤ÎÏÃ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÌ¿½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£ÃËÀ¤ÎLINE¤Ï¼Â¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÖÃËÀ¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤......¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈËÜÌ¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëLINE¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¤ß¤¤¤Ê/¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë