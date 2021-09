マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)を展開するマーベル・スタジオが、2024年に新作映画4本を全米公開することが明らかになった。現地時間10日、米ウォルト・ディズニー・スタジオが公開スケジュールと共に発表した。

新作4本はそれぞれ、2024年2月16日、5月3日、7月26日、11月8日に全米公開される。いずれもタイトルは未定だ。マーベル・スタジオは2021年から年4本というハイペース(2023年は年5本)で新作を発表しており、少なくとも2024年まで現状のペースが維持されることが確実となった。

マーベル・スタジオは現在、公開日未定の新作を複数企画している。2019年のサンディエゴ・コミコンで発表されたマハーシャラ・アリ主演のリブート版『ブレイド』、『スパイダーマン』シリーズのジョン・ワッツが監督に就任したMCU版『ファンタスティック・フォー』、ディズニーによるFOX買収でMCU入りが可能になった『デッドプール』第3弾、サム役アンソニー・マッキーが主演を務める『キャプテン・アメリカ』第4弾など期待のタイトルが揃っており、2024年のラインナップにいずれかが入る可能性もありそうだ。

マーベル・スタジオ映画の公開スケジュール(2021年から2024年まで)は以下の通り。(編集部・倉本拓弥)

<2021年>

11月5日(日本公開日) 『エターナルズ』

12月17日 『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(米ソニーと共同製作)

<2022年>

3月25日 『ドクター・ストレンジ・イン・ザ・マルチバース・オブ・マッドネス(原題) / Doctor Strange in the Multiverse of Madness』

5月6日 『ソー:ラブ・アンド・サンダー(原題) / Thor: Love and Thunder』

7月8日 『ブラックパンサー:ワカンダ・フォーエバー(原題) / Black Panther: Wakanda Forever』

11月11日 『ザ・マーベルズ(原題) / The Marvels』

<2023年>

2月17日 『アントマン・アンド・ザ・ワスプ:クワントゥマニア(原題) / Ant-Man and The Wasp: Quantumania』

5月5日 『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーVol.3(原題) / Guardians of the Galaxy Vol.3』

7月28日 タイトル未定

10月6日 タイトル未定

11月10日 タイトル未定

<2024年>

2月16日 タイトル未定

5月3日 タイトル未定

7月26日 タイトル未定

11月8日 タイトル未定