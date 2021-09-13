¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤¬20¡ó¥ª¥Õ¡ª7Æü´Ö¸ÂÄê¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤âÂÐ¾Ý¤À¤è¡Á¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯9·î14Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¡Ö2021Ç¯¤ª¤Ç¤óÈÎÇä³«»Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤óÁ´ÉÊ¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÇÉ¤Î¤Ä¤æ
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤Ï¡¢9·î7Æü¤«¤é2021Ç¯ÅÙ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª¤Ç¤ó¡Ö¤À¤·¤ª¤Ç¤ó¡¡¤·¤ß¤·¤ßÄâ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¤Ä¤æ¡×¤Ï¡¢¾ÆÄÅ»º¤«¤Ä¤ªÀá¡¢·§ËÜ»º¤µ¤ÐÀá¡¢À¥¸ÍÆâ»º¼Ñ´³¤·¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¸·ÁªÁÇºà¤Î¤À¤·¤ò¸ú¤«¤»¤¿ËÜ³ÊÇÉ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨É÷Ì£¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÀÇ¹þ90±ß¡¦110±ß¡¦120±ß¤Î3²Á³ÊÂÓ¤Î¤ß¤ÇÅý°ì¡Ê°ìÉôÃÏ°è¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ç¤óÁ´ÉÊ¤¬20¡ó°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Î¶ñºà¤ä¥ì¥¸²£¥Õ¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¡×¡Ê170±ß¡Ë¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£¢¨²Æì¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¡Ê170±ß¡Ë¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤êÌ£ÉÕ¤¿¤Þ¤´¡Ê90±ß¡Ë¡¢5¼ïÌîºÚ¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡Ê110±ß¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¥¥ó¡Ê145±ß¡Ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Û¤«¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¤¬·×515±ß¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¿·¤·¤¤¤ª¤Ç¤ó¤ò¤ªÆÀ¤Ë»î¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î7Æü´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£