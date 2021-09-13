¡Ö¤³¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¤ªÁ°ÍÑ¡×¥ß¥é¥óMF¥Ð¥«¥è¥³¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¥µ¥Ý¤¬¿Í¼ïº¹ÊÌ¤«
¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¤Î³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥ß¥é¥ó¡£
¥»¥ê¥¨AÂè3Àá¤Î¥é¥Ä¥£¥ªÀï¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¨¥à¥¨¡¦¥Ð¥«¥è¥³¤¬ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¼ïº¹ÊÌ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥ó¤Ï¡Ö²æ¤¬Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥«¥è¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Îº¹ÊÌÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥é¥ó¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ø¤Î¹ðÈ¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Þ¥Ã¥Ä¥¡¡¼¥é»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥«¥è¥³¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¥é¥Ä¥£¥ª¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡ÖPoporororo poporororo¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¥Ð¥«¥è¥³ÍÑ¡× ¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥é¥¹¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥¤¥Ö¥é¤Î¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥ó¡¦¥·¡¼¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¥º¥é¥¿¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥ô¥£¥Ã¥Á¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢2-0¤Ç¥ß¥é¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£