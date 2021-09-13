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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡ÊUS Open Tennis Championships 2021¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç²ñÂè2¥·¡¼¥É¤Î¥À¥Ë¡¼¥ë¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ¡ÊDaniil Medvedev¡¢¥í¥·¥¢¡Ë¤¬6-4¡¢6-4¡¢6-4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥Î¥Ð¥¯¡¦¥¸¥ç¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊNovak Djokovic¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼«¿È½é¤Î»ÍÂçÂç²ñ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
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¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1996Ç¯¤ÎÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡ÊFrench Open¡Ë¤È1999Ç¯¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¨¥Õ¥²¥Ë¡¼¡¦¥«¥Õ¥§¥ë¥Ë¥³¥Õ¡ÊYevgeny Kafelnikov¡Ë»á¡¢2000Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¤È2005Ç¯¤ÎÁ´¹ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥é¥È¡¦¥µ¥Õ¥£¥ó¡ÊMarat Safin¡Ë»á¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
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