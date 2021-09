歌手の氷川きよしが、10日、11日の2日間、東京・渋谷区のLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で「氷川きよし-You are you-Release Tour 2021」と銘打った初のポップスコンサートを開催した。

昨年9月にポップスアルバム「Papillon(パピヨン)-ボヘミアン・ラプソディ-」発売の際にコンサートを予定していたが、新型コロナにより中止に。そして今回、先月24日にポップスアルバム第2弾「You are you」を発売したのを記念してのポップスコンサートツアーで、同所での2daysを皮切りに、10月5日の大阪・フェスティバルホール、同14日の愛知・日本特殊陶業市民会館 フォレストホールの全国3大都市(全4公演)で開催を予定している。

同公演は、全曲、ポップスナンバーで構成。ソーシャルディスタンスを保ち、熱烈なファンが拍手とペンライトで静かに応援を送る中、「こういう大変な状況の中、開催させていただき、多くの皆さんにお越しいただいて本当にうれしいです。今日は、一人の歌の主人公や自分の思いを重ね合わせながらふだんのコンサートツアーとはまた違った世界をお送りさせていただきたいと思います。全力で歌わせていただきますので、最後の最後までお付き合い願います」とあいさつ。

オープニングからパワー全開で、ポップスアルバム第2弾の収録曲から「Glamorous Butterfly」「小夜月」「9月に逢いたい」「You are you」、さらに14日発売の2021年第2弾シングルで来月公開の天海祐希主演映画『老後の資金がありません!』主題歌の「Happy!」と直木賞作家・林真理子さんが作詩した「森を抜けて」(両A面)、昨年の紅白でも歌唱した「限界突破×サバイバー」、アンコールで「碧し」「Going my way」など、黒のエナメルや昨年の紅白衣裳、肩出しデニムなど様々なコスチュームで目でも楽しませながら全21曲を熱唱。 最後に「自分が心から歌いたい、伝えたい言葉を届けたいという思いでつくらせていただき、それを皆さんの心に届けたいという思いが形になったのがポップスアルバム『You are you』です。22歳でデビューして、今日まで休まずに芸能界を歩んでこられたのも皆さんのお陰です。自分にとって何が必要なのか、どう生きたいのかを追求し、20代、30代のときにはできなかったことをたくさん経験して、これからも楽しみながら毎日を過ごし、たくさんの音楽たちを皆さんの心に届けていきたい」とファンに伝えた。