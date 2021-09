2019年10月に劇場公開された、青春音楽映画「ALIVEシリーズ・劇場版SOARA『LET IT BE -君が君らしくあるように-』」の続編として、1年後のSOARA(ソアラ)たち5人の姿を描く実写映画の第2弾「ALIVEシリーズ・劇場版SOARA2『I will. -君が未来を歩くとき-』」が10月29日より公開。出演者情報が更新された。

【写真】劇場版オリジナルキャラクターとして出演する渡邉響

架空の芸能事務所「ツキノ芸能プロダクション(ツキプロ)」に所属するタレントたちの魅力を、さまざまな媒体、さまざまな形で届ける「ツキノ芸能プロダクション」シリーズ。「ツキウタ。」からスタートした本シリーズは、CDから始まり、キャラクターグッズ、テレビアニメ、書籍、2.5次元舞台、実写テレビ番組など、メディアの枠を超えて大きな広がりを見せている。

今回、明らかになったのは、原作「ALIVE」シリーズよりSOARAの良きライバルとなる音楽ユニット・Growthのリーダーである衛藤昂輝(CV:土岐隼一)が音声で出演。実写版の空と、次元を超えたやり取りが実現する。

舞台シリーズ「2.5次元ダンスライブ『ALIVESTAGE』」より舞台版Growthメンバーの出演が決定。劇中で描かれるツキプロオーディションシーンで、Growthとしてパフォーマンスをしているのは、実は舞台版Growthメンバー(塩澤英真、石川 翔、橘 りょう、岩佐祐樹)。ワンシーンのみ、さりげなく登場するのでお見逃しなく。

舞台シリーズ「2.5次元ダンスライブ『ALIVESTAGE』」でSOARAの七瀬望を演じる渡邉響が、本作では空・守人・宗司のクラスメイト・渡辺ヒロ役(劇場版オリジナルキャラクター)で出演する。SOARAメンバーの1人として、堀田竜成、石渡真修、吉田知央、植田慎一郎と共演していた彼が、映画では全く異なる性格のクラスメイトとして、一体どんな演技を見せるか。

物語は前作から1年後。ツキプロ新人発掘オーディションの最終審査に挑む青春学生バンド「SOARA」。3年生の空・守人・宗司は受験シーズンまっただなか。3人を送り出す立場の廉と望と5人で、オーディションに向けて張り切る一方で「卒業」という一つの区切りは近づいていて…。原作「ALIVE」シリーズドラマCD1stシーズン4巻の内容を中心に空たち3年生の卒業までを描く。