·Ù´±Ââ¤¬ºÅÎÞÃÆ¤â¡Ä¥ï¥¯¥Á¥ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½¸ÃÄ¤¬ÍðÆ® Ê©
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ËÊÌ¤ÎÃÄÂÎ¤ÈÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤¿¡£
¡¦¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¥Ñ¥¹È¿ÂÐ¥Ç¥â¡ÉÀµÂÎÉÔÌÀ½¸ÃÄ¤¬½±·â¤«¡¡Ê©
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÉô¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤Ç11Æü¡¢À¯ÉÜ¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÀ©ÅÙ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢ÃËÀÆ±»Î¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÇÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¡£¸½¾ì¤Ï°ì»þº®Íð¤··Ù´±Ââ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤¬ÍðÆ®¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢ºÅÎÞÃÆ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¡¡Æ°²è¤ò»£±Æ¤·¤¿ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½¸ÃÄ¤ËÆÍÇ¡½±¤ï¤ì¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë