2019年〜2020年にかけて放送された特撮ドラマ「騎士竜戦隊リュウソウジャー」の完全新作となるスピンオフドラマ「騎士竜戦隊リュウソウジャー THE LEGACY OF The Master’s Soul」が、10月17日より「東映特撮ファンクラブ」(TTFC)で配信されることが決定し、予告編が公開された。

スーパー戦隊シリーズ43作目の「騎士竜戦隊リュウソウジャー」は、凶悪な敵・ドルイドンから地球を守るために戦うリュウソウジャーたちの姿を描いた作品。放送終了後も人気が衰えず、テレビシリーズ第32話と第33話の間を描いた『騎士竜戦隊リュウソウジャー 特別編 メモリー・オブ・ソウルメイツ』、最終回後を描く『魔進戦隊キラメイジャーVSリュウソウジャー』が製作された。

今回のスピンオフは、テレビシリーズ第1話以前のエピソード0を描く作品となる。主人公は、“先代リュウソウジャー”ことマスターレッド(黄川田雅哉、旧:黄川田将也)、マスターブルー(渋江譲二)、マスターピンク(沢井美優)。ドルイドンが地球に再び襲来する直前を舞台に、マスターたちがどのような経緯で後継者を選んだのかが明かされる。

マスターたちのほか、お馴染みのリュウソウジャー(一ノ瀬颯、綱啓永、尾碕真花、小原唯和、岸田タツヤ)も再集結。新たに「仮面ライダー響鬼」などで知られる松田賢二がマスターレッドの兄弟子・ニレ役、『爆裂魔神少女 バーストマシンガール』の花影香音がマスターピンクの弟子・イスカ役、「遺留捜査」などの宮崎香蓮(「崎」は「たつさき」)がマスターブルーの元弟子・マユ役、『いとみち』などの駒井蓮が謎の少女・ハナ役で出演する。

監督は「リュウソウジャー」テレビシリーズを手がけたたかひろや。脚本は『魔進戦隊キラメイジャーVSリュウソウジャー』などの下亜友美が執筆した。(編集部・倉本拓弥)