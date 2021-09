神聖な教会での洗礼式の最中に、生後7か月の男児が放尿してしまった。まるでコメディ映画のワンシーンのような儀式の様子は動画に収められ、多くの人に笑顔を届けて拡散している。微笑ましいニュースを『The Sun US』『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

米ニューヨーク在住のディミトリ・リンバラトスさん(Demetri Lymberatos、35)と妻メリナさん(Melina)は先月末、生後7か月の息子ジョナサン君(Jonathan)のギリシャ正教の洗礼式でアクシデントに見舞われた。

正教会の洗礼はキリスト教徒として生まれるために非常に重要な儀式であるが、ジョナサン君は儀式の最中に突然放尿してしまったのだ。

この時の様子を収めた動画では、司教がジョナサン君の身体を清めているのが見て取れる。ジョナサン君はスタッフに前向きに抱えられており、服は着ていないようだ。

その後カメラが映し出したのは、水盤のそばに立っているディミトリさんとメリナさんで、驚いた表情を見せると吹き出して笑いだす。

2人の視線の先ではジョナサン君が放尿しており、勢いよく出た尿は大きな弧を描いている。それはベルギーの首都ブリュッセルにある像「小便小僧」を彷彿させる勢いで、そばにいた司祭や洗礼式に参列していた人々からも笑みがこぼれる。

これにはディミトリさんも「ジョナサンは司教に向けて放尿したようなものだね。現実ではあり得ないような光景で、みんなで笑ったよ。僕は手の平に聖油と聖水を入れていたからじっとしていなくてはいけなくて、何もできなかったけどね」と明かしている。

なおこの動画には「男児は洗礼式で司祭を洗礼したのでは?」「司教に聖水をかけられたから、かけ返したんだよ」「子供だから想像はできたこと」「うちの娘も同じことをしたよ」「これは笑えるね」「一生忘れられない洗礼式になったね」といったコメントがあがった。画像は『The Sun US 2021年9月8日付「BAPTISM BACKFIRE Hilarious moment baby barely misses priest after urinating during his Baptism」(Credit: Jam Press)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)