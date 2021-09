俳優の木村拓哉さんが、2021年9月9日放送の「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」(TBS系)にゲスト出演。「才能に嫉妬した有名人」を明かし、話題になっている。

「松本さんのギターにタイマン張れるのは稲葉浩志しかいないでしょ」

気になるプライベートに迫るべく、質問から7秒以内に回答するコーナーで、「カラオケで歌う十八番は?」という質問に対し、木村さんは「ウルフルズの『バンザイ』」と回答。「打ち上げなどでカラオケに行くと、その場所にカラオケがあるってことがスゴイ多かったんですよ。ウルフルズさんのバンザイいっとくと間違いない」と太鼓判を押す。また、お酒に酔うとどうなるかと聞かれると、「割と明るいタイプですね」とし、「語るのはあんま好きじゃない」とも。小杉さんから「仕事論みたいな...」と言われると、「ムリムリムリ」と拒否していた。

そんな中で話題を呼んだのは、「才能に嫉妬した有名人は?」という質問。木村さんは「やっぱり稲葉浩志さんですね」とロックバンド「B'z」稲葉さんの名を口に。「やっぱあの表現力は嫉妬しますよね。かっちょいいし」とし、「松本(孝弘)さんのギターにタイマン張れるのは稲葉浩志しかいないでしょ」と語るのだった。

木村さんと稲葉さんといえば、以前から親交が深い。2020年1月に発売された木村さんのソロアルバム「Go with the Flow」には、稲葉さんが作詞した楽曲「One and Only」も収録されている。

今回明かされた内容に、視聴者からは「木村拓哉さんの言う通り、確かに松本さんのギターに張り合える歌声は稲葉さんだけだなぁ」「キムタクが稲葉さんのこと話してくれてるの嬉しすぎる 好きな人同士が仲良い世界線まじで尊い」「キムタクが嫉妬した芸能人! 稲葉さん! 知ってるよ! 知ってたけど! 音声で聞くと嬉しい」「『松本さんのギターにタイマン張れるのは稲葉浩志しかいないでしょ!』名言出ました」と反響を呼んでいる。