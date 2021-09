ドイツ代表、危機一髪。飛行機の故障で途中着陸

水曜日にアイスランドを訪れてワールドカップ予選を戦い、敵地で4-0と勝利を収めたドイツ代表。

しかしその試合を終えたあと、ヒヤッとするような出来事を経験したようだ。

チームの一部を載せたチャーター便は、木曜日の深夜にレイキャヴィクを出発。そのフライトの途中、飛行機の機器に問題が生じ、スコットランドのエディンバラ空港に急遽着陸したとのこと。

それから交換用の飛行機が到着するまで、ドイツ代表チームは長く空港で待機しなければならなかったそうだ。

結局ドイツに到着したのは現地時間の15時半で、本来は5時間で到着するところが14時間ほどの長旅になってしまったよう。

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.