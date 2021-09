家族が家族を傷つける犯罪が起きることはあるが、とある国では父親が娘を誤って射殺する事件が起きた。

アメリカ・テネシー州で、31歳の父親が8歳の娘を射殺し、父親は誤射だと主張していると海外ニュースサイト『FOX13 Memphis』と『Daily Mail Online』、『The Daily Star』などが9月1日までに報じた。

​>>36歳男、15歳少女の部屋のクローゼットに1か月住み着き性行為繰り返す 両親が発見して男は逮捕<<​​​

報道によると、娘は父親と母親、ほかの4人の兄弟らと一緒に暮らしていたという。母親の年齢とほかの兄弟らの年齢は不明である。8月27日の早朝、母親は父親に家の中で何か物音が聞こえると言った。母親から物音が聞こえると報告を受けた父親は、自宅にあった銃を持ち、家の中を確認したという。

父親は自身と母親が寝ている寝室のクローゼットの中で動く影を見た。父親は動く影が泥棒だと勘違いし、クローゼットのドアを横にスライドさせて、ドアを開くと同時に動く影を撃ったという。父親が撃った弾は動く影に命中したが、父親はすぐに自身が撃ったのは自分の娘であると気づいた。スケルトンの素材が使われていたなど、クローゼットがどのようなものであったかは不明である。なお、父親が娘を撃った時、娘の母親とほかの4人の兄弟らも家にいたが、母親とほかの4人の兄弟らは父親が娘を撃つ場面を目撃していないと見られている。また、娘がなぜクローゼットの中にいたのか、娘がクローゼットの中にいたことが真実であるのかどうかは8日現在までに不明である。

弾は娘の胸に命中した。娘が撃たれたことを知った母親は娘を車に乗せ、病院に連れて行った。父親はほかの4人の兄弟らを連れて、後で病院に到着したそうだ。娘は病院に運ばれたが到着して間もなく病院で死亡が確認された。

病院で娘の死亡が確認された後、警察が父親に話を聞いた。父親は警察に対し、侵入者だと勘違いして娘を撃ったと主張したが、警察は父親の主張を退け、父親を殺人罪で勾留したという。警察が父親の主張を退けるにあたって、何か決定的な証拠があったのかなどは公表されていない。警察は父親を勾留したものの、事件に関してさらなる調査を進めており、父親に殺意があったのかなどは今後の裁判で明かされていく予定である。なお、母親は罪に問われていない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「真実はどうあれ、父親に撃たれた娘が不憫でならない。辛すぎるニュースだ」「クローゼットの扉を開けたということは撃つ前に父親は娘だと認識したはず。いくら突発的だったとは言え、撃たない選択はできたはず。父親が何か嘘をついていることは間違いない」「物音が聞こえたら怖くて銃を撃ってしまうだろう。父親は誤って撃ったのだと思う。殺害の意図があったら病院には行かないと思う」「娘がなぜクローゼットの中にいたのか、そもそも本当にクローゼットに隠れていたのかも真実かどうか分からない。家の中には家族しかいなかったし、きちんと事実が明らかになるのか疑問だ」「父親が嘘をついていて殺意があって娘を殺害したのだとしたら、母親も何か事件に関わっている気がする」などの声が挙がっていた。

警察は今回の事件は事故ではないと判断し、父親を勾留したが、いまだに疑問点が多い事件である。今後、真実が明らかになっていくことだろう。記事内の引用について

