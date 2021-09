英イングランドで昨年1年間に性感染症(STI)に感染した人の数が、前年から約3割減少していたことが明らかになった。英イングランド公衆衛生庁(PHE)が7日、最新データを公表した。コロナ禍での行動変容などが減少の要因という。

専門家によると、新型コロナウイルスのパンデミック下で人の行動に変化があったことや、STI感染症び検査件数が減ったことなどが、STI感染者の減少につながった。

イングランドでは現在、新型ウイルス感染症COVID-19対策の制限はほとんど解除されている。そのため、公衆衛生当局は社会的距離を置かなくなる代わりにSTIにかからないよう、市民に注意を呼びかけている。また、感染リスクが伴うセックスをした場合には、検査を受けるよう求めている。

STIに感染しても無症状の場合があるが、コンドームを使用することで感染を防ぐことができる。

2020年のSTI感染状況

最新のデータによると、イングランドでは2019年に46万7096人がSTIに感染した。翌2020年には約31万8000人に減少した。

PHEは、性器にいぼができたり、ヘルペスにかかるなどの、対面での対応が必要な感染症の数が大幅に減少したとしている。

また、自己採取キットで検査できるクラミジアや淋病などにも減少がみられたという。

2019年と比較すると、2020年はセクシュアル・ヘルス(性の健康)サービスでの相談件数が10%減少した。

また、対面相談が35%減少した一方で、インターネットでの相談は倍増した。

STIの新規感染率が最も高かった人の分類は、次の通り――。 15〜24歳 黒人 男性とセックスをした男性

テレンス・ヒギンズ・トラスト(イギリスのエイズ関連支援団体)のデビー・レイコック氏は、STIの新規感染者数が減少したのはいい知らせだが、感染率が再び上昇する可能性もあると指摘した。

「性感染症は、今なお蔓延しているので」

「つまり、セックスをしている人がこれまでと同様に、定期的にSTI検査をするのが重要だ。そして、セクシュアル・ヘルス・サービスが対面式とオンライン式の両方の相談窓口を開設していることを知っておくのも大切だ」

PHEのSTI担当責任者のケイティ・シンカ博士は、「新しいパートナーやカジュアルな付き合いをしているパートナーとセックスをしている人は、コンドームを使用し、検査を受けてください。STIはあなた自身の健康や、現在あるいは将来のセックスパートナーの健康に深刻な影響を及ぼすおそれがあるので」

(英語記事 Sex infections are down during Covid pandemic)