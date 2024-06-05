¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¡ª°­¤¤¥¢¥É¥ì¥¹¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¡¡¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼ÃÓÅÄ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤Âç»ö¤Ç¤¹¡ª ½é¿´¼Ô¡Á¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ó¤Ê¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ö¹à¤Ç¤¹¡ª ¤¼¤Ò1ÅÙ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Ç¤â²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¹ç¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥¤¥ó¤Î¿Í¤Ï¤³¤ÎÆ°¤­¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª

¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤ÏÁ´Éô¤Ç£³¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»ÑÀª¡×¤Ç¤¹¡£Æ¬¤ÎÀè¤«¤é¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤¤¤¤»ÑÀª¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡££²¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÈ¿¤ê¹ø¡ÊS»ú»ÑÀª¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£È¿¤ê¹ø¤¬¥­¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹ø¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¡¢µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÑÀª¤ÏÆÃ¤Ë½÷À­¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡££³¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇ­ÇØ¡ÊC»ú»ÑÀª¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÇ­ÇØ¤Î»ÑÀª¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¼ç¤Ë¤³¤Î£³¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£º£°ìÅÙ¤´¼«¿È¤Î¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î»ÑÀª¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ï¡Ö¤è¡¼¤¤¤É¤ó¡×¤Î½é¤á¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬°­¤¤¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤¤¤¦¡Ö·ë²Ì¡×¤â°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£¡¡¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ÇÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£S»ú»ÑÀª¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ïµ¯¤­¾å¤¬¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¹ø¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£C»ú»ÑÀª¤ÎÊý¤ÏÂÎ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ª¤¬µ¯¤­¾å¤¬¤ê¡¢¾²¤È¸ª¤¬Ê¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÇØ¹ü¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Î¤¿¤á½Ä²óÅ¾¤ËÂÎ¤¬²ó¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÏ¤ÎÅÁÃ£¤âÎÉ¤¯¡¢´ØÀá¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤â·Ú¸º¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢ÄË¤ß¤Î½Ð¤Å¤é¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¶á¤Å¤±¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿°­¤¤¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ÎÊý¤Ë¤Ï£²¤ÄÂç¤­¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤¬°­¤¤¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹üÈ×¤¬Æ°¤­¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¹üÈ×¤ò¸å¤í¤Ë·¹¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÆ°¤«¤·Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¯¤ÏÉ¨¤ä¾åÂÎ¤ÇÁ°¸å¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£

£²¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æ¬¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ¬¤À¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬°­¤¤¤È·ÛÄÇ¡Ê¼ó¡Ë¤ÎÉôÊ¬¤È¶»ÄÇ¡Ê¶»¡Ë¤¬Ï¢Æ°¤·¤ÆÇ­ÇØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¹üÈ×¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Êý¡¢¼ó¤Î°ÌÃÖ¤¬°­¤¤Êý¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤¬°­¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤«¤éÆ¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¹üÈ×¤¬Á°¤Ë½Ð¤ÆÇØÃæ¤â´Ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¹üÈ×¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤È¼ó¤Î°ÌÃÖ¤òÌá¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡ü¹üÈ×¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¤Þ¤º¤ÏÊÉ¤Ê¤É¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
­¡ÊÉ¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤­¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
­¢É¨¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹üÈ×¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
­£´Ý¤á¤ëÆ°¤­¤ÈÈ¿¤é¤¹Æ°¤­¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
­¤¤æ¤Ã¤¯¤ê£±£µ²ó¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ÏÆ¬¤Î°ÌÃÖ¤äÇØÃæ¤Î°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹üÈ×¤ÎÆ°¤­¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡ü¼ó¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º
¥¿¥ª¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
­¡¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¤ª¿¬¡¢¹ø¡¢ÇØÃæ¡¢Æ¬¤òÊÉ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
­¢¥¿¥ª¥ë¤òÊÉ¤ÈÆ¬¤Î´Ö¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
­£¼ó¤Î¸å¤í¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç³Ü¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£
­¤£±£°ÉÃ¥­¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
­¥£³¥»¥Ã¥È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È
³Ü¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³Ü¤ò°ú¤­¤Ê¤¬¤éÆ¬¤¬¾å¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡¡º£²ó¤Ï¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

åºÎï¤Ê¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Èµç¶þ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤Ï¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£È¿ÂÐ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¿É¤¯¤Ê¤¤Êý¤ÏÀµ¤·¤¤¥¢¥É¥ì¥¹»ÑÀª¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ÏÎÉ¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£

¿ÈÂÎ¤ÎÀ©¸Â¤â°ì¿Í°ì¿Í¸¶°ø¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤ÏÀ§Èó¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥´¥ë¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.tg-fitness.net/introduction/taiken.html

Æ°²è¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥´¥ë¥ÕÂÎ¸³¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.tg-fitness.net/trial/

[Ê¸¡§¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ - ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤¿¤á¤Î²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö]

¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

ÃÓÅÄ Íµ²ð

¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹½êÂ°¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼
ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¥³¡¼¥Á¤ÎÉ¬¿Ü»ñ³Ê¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëNASM-PES¤äMBSC-CFSC¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥´¥ë¥Õ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£