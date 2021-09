ゲーム関連商品を輸入販売するインフォレンズは9月8日(水)、マテル・インターナショナル社の『マインクラフトぬいぐるみベーシックシリーズ』を9月9日(木)より順次発売開始すると発表した。

ラインナップは「ハチ」「ヤギ」「クリーパー」「スティーブ」の4種類。

「ヤギ」のぬいぐるみにはふさふさの毛が、「ハチ」には羽がしっかりと再現されており『マインクラフト』の世界観を立体で楽しむことができるほか、「スティーブ」「クリーパー」はそれぞれ高さ23cmと愛でるにも飾るにもちょうどよいサイズ感だ。

また、ひとつひとつはもちろんのこと4つ並べても非常にキュート。枕元など、部屋のどこにおいても存在感のあるアイテムとなっている。

価格は各税込1980円。大手家電量販店、GMS、マイクラファン・ショップなどで順次発売予定とのことだ。

リリース全文は以下のとおり。

なお、この『マインクラフトぬいぐるみベーシックシリーズ』は、マテル・インターナショナル社から許諾を受け、インフォレンズ株式会社が日本国内の輸入販売元として発売いたします。

ベーシックシリーズ

『マインクラフト』の数あるグッズの中でも常に人気のぬいぐるみシリーズに、お手頃価格ながら存在感もあるベーシックシリーズが新たに登場します。

種類は大人気の「クリーパー」に加え、愛らしい姿が人気の「ハチ」、ゲームの主人公「スティーブ」、大型アップデートで仲間入りした「ヤギ」の全4種。並べて置いてもかわいいシリーズです。

クリーパー 高さ:約23cm

デフォルメされた表情がかわいい!もちろん抱きしめても爆発しません。

ハチ 高さ:約13cm

ゲーム内の羽が忠実に再現されているところがポイントです。

ヤギ 高さ:約22cm(つのまで)

ふさふさの毛並みがかわいいヤギです。突進にはご注意を!

スティーブ 高さ:約23cm

愛らしい表情のスティーブ。仲間たちと一緒に並べるとかわいさ倍増です。

■商品内容 :全4種

■希望小売価格:1,800円(税抜)/1,980円(税込)

■製造元 :マテル・インターナショナル株式会社

■輸入販売元 :インフォレンズ株式会社

(C) 2021 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang Studios logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)2020 Mattel. MATTEL and associated trademarks and trade dress are owned by Mattel.(R) and (TM) designate U.S. trademarks of Mattel, except as noted.

【インフォレンズ株式会社とは】

インフォレンズ株式会社は、マインクラフトの正規ライセンス商品を製造するJayFranco及びPaladoneの正規輸入販売代理店です。全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ運営を行っております。

商号 : インフォレンズ株式会社

代表者 : 代表取締役CEO 安川 洋

本社 : 〒104-0043 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 : 2018年10月

事業内容: ゲームやスマートフォン関連商品の輸入販売

URL : http://www.infolens.com