京王プラザホテル多摩の4階レストラン〈樹林〉にて「ディナー&デザートバイキング 〜ハローキティ・キキ&ララ のキラキラジュエリーパーティ〜」を期間限定で開催。

「リトルツインスターズ」をメインキャラクターに、夢かわいい空間とディナー&デザートが楽しめます☆

京王プラザホテル多摩×サンリオキャラクターズ 「ディナー&デザートバイキング〜ハローキティ・キキ&ララのキラキラジュエリーパーティ〜」

料金:※料金は全てサービス料・税金込

大人 5,000円/シニア(60歳以上)4,700円/小学生2,700円/幼児(4歳以上)1,000円

※ドリンク付き(コーヒー、紅茶、ソフトドリンク 各種)

※2021年12月24日(金)25日(土)と、2021年12月31日(金)〜2022年1月3日(月)に限り、クリスマス・年末年始、特別料金となります

期間:2021年10月2日(土)〜2022年1月3日(月)土日祝日ディナー限定

時間:3部制各90分

【1】16:30〜18:00/【2】17:30〜19:00/【3】18:30〜20:00

予約開始日:

2021年9月8日(水)正午〜 ホテル・メルマガ会員、LINEお友だち限定 先行予約開始

2021年9月10日(金)10:00〜 通常予約開始

開催場所:京王プラザホテル多摩 4階/レストラン〈樹林〉

内容:Little Twin Stars(リトルツインスターズ)のショートケーキ夢かわいいアプリコットムースキキ&ララの星降るゼリーアップルタルトポップでかわいいドーナッツ、マフィン、クッキーベイクドチーズスフレフルーツサンドハムとチーズの生春巻き焼きたてビーフステーキグラナパダーノチーズで和えるパスタ ほか

※要予約

※状況により、予告なく内容が変更となる場合があります

京王プラザホテル多摩と、サンリオキャラクターズがコラボレーションしたディナー&デザートバイキングが開催されます。

世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズの中でも、上品で、夢かわいい世界観で大人から子どもまで幅広く人気が高い「リトルツインスターズ」の「キキ」と「ララ」をメインキャラクターとし、店内の装飾やデザートになって登場!

いつも一緒の双子の「キキ」と「ララ」の星が輝く「キラキラジュエリーパーティ」をテーマに、ディナー&デザートバイキングのためだけに描き下ろされた心ときめくデザインの世界観で、日常を忘れさせてくれる癒しの時間を提供してくれます。

バイキングには、「キキ&ララ」をイメージした水色とピンク色のかわいさが溢れる「Little Twin Starsのショートケーキ」や、

「キキ&ララ」を描いたチョコレートをのせた「キキ&ララの星降るゼリー」

星型のチョコレートをのせた「夢かわいいアプリコットムース」など、パティシエがキャラクターをモチーフにアレンジしたスイーツの数々を楽しめます。

その他にも「ハローキティ」が好きなリンゴを使った「アップルタルト」や、

「ハローキティ」の顔の焼き印を押した「フルーツサンド」

カラフルなクリームや星、お花がデコレーションされた「ベイクドチーズスフレ」も!

また、「ハローキティ」がこちらをみつめる「ハムとチーズの生春巻き」

「焼きたてビーフステーキ」のような、多彩なお食事メニューも味わえるバイキングです☆

この他にも、「ポップでかわいいドーナッツやマフィン」や「グラナパダーノチーズで和えるパスタ」など、さまざまなメニューが登場します。

また、京王プラザホテル多摩にはサンリオキャラクターズルーム(ハローキティ ルーム4部屋、リトルツインスターズ ルーム2部屋、マイメロディー ルーム2部屋)があり、今回のお食事をセットにした宿泊プランも同時に登場します。

さらに、今回のコラボレーションは、京王プラザホテル新宿、京王プラザホテル八王子でも同時開催!

「おしゃれ」を共通テーマに、京王プラザホテル多摩とは異なるサンリオキャラクターが各ホテルのスイーツや装飾に採用されています。

サンリオキャラクターズの新しい楽しみ方が3つのホテルで楽しめるスペシャルなコラボです☆

「リトルツインスターズ」と「ハローキティ」のディナー&デザートを、夢かわいい空間で楽しめるホテルバイキング!

「ディナー&デザートバイキング〜ハローキティ・キキ&ララのキラキラジュエリーパーティ〜」は、京王プラザホテル多摩にて、2021年10月2日(土)から2022年1月3日(月)までの土日祝日ディナー限定開催です。

※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況によりメニュー内容、器等が変更になる場合があります

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L621068

Copyright © 2021 Dtimes All Rights Reserved.