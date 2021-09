放送開始55周年！『スター・トレック』関連書籍が続々刊行、語られていなかった舞台裏とは

今なお新シリーズが作り続けられる『スター・トレック』シリーズが、『宇宙大作戦』の全米放映開始から55周年を迎える。来る9月9日(日本時間)には、55周年を記念した無料のオンラインイベント「STRA TREK DAY」が開催される。竹書房では、55周年を記念して今秋から来春にかけて『スター・トレック』関連書籍を続々と発売!

■「スター・トレック アート&ヴィジュアル・エフェクツ 芸術的な特殊視覚効果はいかにして生み出されたか?(仮)」

今では多くのシリーズが作られている『スター・トレック』ユニバースだが、最初のシリーズはわずか3シーズンで打ち切り。その後、再放送で熱狂的なのファンを生み出し、そして製作されたのが映画版第1作目『スター・トレック(Star Tek : The Motion Picture)』(1979)。本書は、その映画版第1作の公開から40周年を記念して制作された「Star Trek: TheMotion Picture: The Art and Visual Effects」の邦訳版。

CG全盛の現代とは違い、まだミニュチュアによる撮影とフィルム合成の時代に、いかにして歴史に残る伝説的なまでに美しい映像を創り上げたのか? 当時のスタッフや関係者に取材を敢行、語られていなかったエピソードや本邦初のアートワークなどを多数収録し、作品の世界観がどのようにして構築されたのかを明らかに。

発売日:2022年3月24日(木)発売予定

著者:ジェフ・ボンド、ジーン・コジッキ

判型:A4変形判・並製

予価:5,500円+税

※電子版も各ストアにて同時発売予定



■「自叙伝 ミスター・スポック(仮)」

長寿と繁栄を―。カーク船長と並ぶかそれ以上の人気を誇るヴァルカン人のスポック。カーク船長を支え、〈U.S.S エンタープライズ〉の副長兼科学主任として、5年間の深宇宙探査を敢行し、幾たびもの地球と宇宙の危機に立ち向かった。長寿ゆえ、その後のシリーズにも登場。J・J・エイブラムズ監督による2009年のリブート版『スター・トレック』にも顔を出し、並行世界をつなぐ重要な存在として描かれている。

「自叙伝 ミスター・スポック(仮)」は、そのスポックが"自ら"人生を振り返ったもの。複雑な生い立ち(ヴァルカン人と地球人のハーフ)について、同胞について、クリストファー・パイク、カーク、ドクター・マッコイ、サーヴィック、そしてジャン=リュック・ピカードなどスポックの人生に大きく関わった人物たちについての思いを寄せている。巻末には、親交のあったピカードがスポックについての思い出を寄稿している。

発売日:2022年3月24日(木)発売予定

著者:ヴァルカンのスポック

判型:四六判・上製

予価:3,800円+税

※電子版も各ストアにて同時発売予定



■「自叙伝 キャスリン・ジェインウェイ」

シリーズ初の女性艦長で、ファンの間から"悪魔艦長"とも呼ばれ親しまれている『スター・トレック/ヴォイジャー』のキャスリン・ジェインウェイが、"自ら"の人生を振り返った自叙伝も発売予定。

新鋭艦〈U.S.S.ヴォイジャー〉の初出航の日にある力によって、地球から75,000光年の遥か彼方に飛ばされてしまった同艦とクルーたちが地球への帰還を目指す『スター・トレック/ヴォイジャー』。ジェインウェイ艦長が少女時代の姉妹の確執や初恋、恋愛、父親の死、そして奇跡とも呼べる地球への帰還任務がいかに困難をともなったかを綴っている。

発売日:2021年10月21日(木)

著者:キャスリン・ジェインウェイ

判型:四六判・上製

予価:3,800円+税

※電子版も各ストアにて同時発売

ファン必見のオンラインイベント「STRA TREK DAY」は、日本時間9月9日(木)9:30より開催。当日は、ウィル・ウィートンをホストにジェフ・ルッソ(『スター・トレック:ディスカバリー』『スター・トレック:ピカード』)指揮によるオーケストラによってテーマ曲の演奏や、これまでのシリーズの出演者によるパネル・ディスカッション、さらには新作情報、サプライズ・ニュースなどが約2時間にわたって行われる予定だ。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

「自叙伝 キャスリン・ジェインウェイ」TM & © 2021 CBS Studios Inc. © 2021 Paramount Pictures Corp. Star Trek and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / 「自叙伝 Mr.スポック(仮題)」TM ® & © 2021 by CBS Studios Inc. © 2021 Paramount Pictures Corporation. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved. / 「スター・トレック アート&ヴィジュアル・エフェクツ(仮題)」TM & © 2020 CBS Studios Inc. © 2020 Paramount Pictures Corp. STAR TREK and related marks and logos are trademarks of CBS Studios Inc. All Rights Reserved.