今月3日、英ウェストミッドランズ警察がTwitterに奇妙な犯罪の瞬間を捉えた動画を投稿した。夜の街中で、あるカップルにフレンドリーに声を掛けて気を引く男。この男の狙いは女性が手首にしていた高級腕時計で、踊ったり足技を披露したりと巧みに手首から注意をそらすことで腕時計を外して盗んでしまったのだ。巧妙な手口を見せた男だが、後日しっかりと逮捕されたことを『Manchester Evening News』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

奇妙な犯行手口で捕まったのは、ノッティンガムシャー州の町ノッティンガム出身のアブデルハディ・バホウ=ジャボール(Abdelhadi Bahou-Jabour、24)。事件は7月10日深夜、英ウェストミッドランズ州バーミンガム市の中心を通るコルモア・ロウという通りで発生した。

深夜だが市の中心地ということもあり、周囲にはまばらだが人の姿もある。この通りに設置された防犯カメラが、男の奇妙な犯行の一部始終を捉えていた。

画面手前には一組の男女が映っており、電話をしている様子のアブデルハディが奥で立ち止まる。アブデルハディはロマンチックな雰囲気のこのカップルに目を付けサムズアップをして近づくと、ハイタッチをして陽気に会話を始めた。

アブデルハディは女性が腕にしていた9000ポンド(約137万円)というロレックスの高級腕時計を狙っていたようで、足を伸ばして何かの技を見せる動きで手首から女性の注意を遠ざけ、巧みに腕時計を外して奪ってしまった。

今度は男性と握手をして男性の腕時計も盗もうと試みる。しかしこちらは男性のシャツの袖に引っ掛かってしまったようで失敗に終わった。そのまま会話を続けるが、誤魔化すように軽くダンスを踊り再び謎の足技を披露すると、笑顔で夜の街に消えていった。

その後、同じ通りに面したセントフィリップ大聖堂教会へ向かったアブデルハディは、別の女性と出会った。アブデルハディはこの女性からも同様の手口で腕時計を奪おうと企み、サッカーファンの間で有名な『It’s Coming Home』という曲を口ずさみながら近づき女性の腕をつかんで時計を外そうとした。しかしこの女性は何かおかしいと気付き抵抗した。するとアブデルハディは女性の手首を捻って痛みと恐怖を与え、女性の注意が痛みに向いている間に4700ポンド(約71万円)相当の腕時計を外して奪ったという。

しかしこのアブデルハディの悪行に、鉄槌を下す人物が現れた。バーミンガム市で警察官として10年にわたってスリの犯罪者を追い続けているマット・エバンスさん(Mat Evans)だ。マットさんは、この事件の担当となり、CCTV(防犯カメラ)の映像を徹底的に捜索し、そこからついに決定的なアブデルハディの姿を見つけ出した。その後、7月30日に同市内を同僚と私服パトロールを行ったマットさんは、ニューストリートで酒盛りをして騒ぐ人たちの中にアブデルハディを発見し逮捕したのだ。

マットさんは今回の手口をこのように説明している。

「この犯行手口は、犯人が被害者の気をそらすために一緒に踊るというもので、有名なサッカー選手のダンスにちなんで『ロナウジーニョ』と呼ばれています。」

「通常スリの犯行は気付かれないようにこっそりと行われますが、この手口は逆で過剰に接触することで、ポケットが空になったり腕時計が外された感覚から注意をそらすのです。このスキルは簡単に身に付けられるものではないので何時間もの訓練や実践が必要になりますが、非常に効果的な方法なのです。」

また前例も多いようで「これまでにも同様の手口を見たことがありますが、今回の犯行はこれまでの中で最も奇妙なものでしたよ。ブルース・フォーサイス(Bruce Forsyth:イギリスのエンターテイナー)やアートフル・ドジャー(Artful Dodger:イギリス出身の音楽ユニット)のようでもありましたね」と驚きを口にした。

続けてマットさんは対策方法として「プロのスリは夜でも日中と同じように活動しているので、特に夜間の外出の際には、常に警戒した方が良いでしょう。一番の対策としてはスリの行動のサインを読み取り、その場を離れて警告することです」とアドバイスしている。

このニュースを見た人からは、「こんなことが本当に起こるのか」「本当に盗まれたことに気付かないの?」「初対面の人にここまで近づかれても距離を取ろうとしないカップルが信じられないよ」など驚きの声があがっている。

なおアブデルハディは、2件の強盗と1件の強盗未遂の罪で起訴された。10月6日にバーミンガム市の裁判所で判決が下されるという。画像は『West Midlands Police 2021年9月3日付Twitter「A sly street thief breaks into a bizarre dance to distract victims before stealing a Rolex watch.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)