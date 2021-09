新犯罪ドラマ『Mayor of Kingstown』予告映像が初公開！主演ジェレミー・レナーが脚本を絶賛

米CBSの配信サービスParamount+の新作犯罪ドラマ『Mayor of Kingstown(原題)』の予告映像が初公開され、主演のジェレミー・レナーが脚本を絶賛している。米Deadlineが報じた。

全10話となる『Mayor of Kingstown』は、刑務所ビジネスで栄えるミシガン州の架空の町キングスタウンが舞台となり、ジェレミーは市長のマイク・マクラスキー役で主演する。

Welcome to Kingstown. From August 31, 2021