É´ÅÄ¾°¼ù»á¤Îà¥¯¥ë¥ê¥ó¥Ñá¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»áÀä»¿¤â¿ôÆüÁ°¤Ë¡ÖÉ¾²Á¥¬¥¿Íî¤Á¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ù»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤Îà¼ê¤ÎÊ¿ÊÖ¤·á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ûµ·°Î¼óÁê¤ÎÁíºÛÁªÉÔ½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Çº®ÆÙ¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¸µÁíÌ³Áê¡Ê£¶£°¡Ë¤¬¡Ö½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Î©¸õÊä¤ò·è¤á¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡É´ÅÄ»á¤Ï£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ò²¡¤¹¤Ç¡ª¡¡Èà½÷°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¸×¥ÎÌç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤â¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó²¡¤·¤Þ¤¯¤ë¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È£±£±ÆüÁ°¤Î£¸·î£²£´Æü¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ý»³Êæ¹âµÄ°÷¤ÎµêÃÆ·èµÄÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹â»ÔÁáÉÄµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºòÆüÃÎ¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢´Ý»³µÄ°÷¤ÎÎã¤ÎÈ¯¸À¤ÏµêÃÆ·èµÄ¤ËÃÍ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»ÔµÄ°÷¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥¬¥¿Íî¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÉ¾²Á¥¬¥¿Íî¤Á¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ç¡ÖÈà½÷°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÉ¾²ÁµÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥ë¥ê¥ó¥Ñ¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Î°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬»Ù»ý¤·¤¿¤«¤é¡©¡×¡ÖÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤Î¤Û¤«¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¡¢²ÏÌîÂÀÏº¹Ô³×Áê¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò´´»öÄ¹ÂåÍý¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢²¼Â¼ÇîÊ¸À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÂÖÅÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£