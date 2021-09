日本人は睡眠時間が短いと言われることもありますが、睡眠が免疫力に与える影響について知っていますか? 睡眠と免疫との関係性を理解することで、健康維持に繋げることができるかもしれません。

そこで今回は現役医師である、斎藤糧三先生と中村真樹先生、木村好珠先生に話をお聞きしました。

<目次>

睡眠の質と免疫力の関係

(1)睡眠の質は免疫力に影響する?

睡眠負債は免疫にデメリットがある!?

(2)睡眠負債で様々な病気のリスクが増加する…!?

(3)正しい睡眠のメリットは?

(1)睡眠の質は免疫力に影響する?

睡眠の質と免疫力の関係画像:Juan Gaertner/Shutterstock

斎藤先生いわく「免疫を担当している白血球は、好中球とリンパ球の2種類があるといわれています。また、リンパ球はウイルスなどの異物を排除する働きを持っているといわれています」とのこと。

そのリンパ球について、日本予防医学協会の『健康づくりかわら版』では、「質のよい睡眠は、リンパ球の増加や細胞の成長や修復、疲労の回復、自律神経を整えることにもつながります」(※1)と説明されており、睡眠の質と免疫力は深い関係があると説明されています。

免疫力を維持するためにも、日頃から深い睡眠をとるように意識した方が良さそうですね。睡眠負債は免疫にデメリットがある!? 画像:Tero Vesalainen/Shutterstock

(2)睡眠負債で様々な病気のリスクが増加する…!?

睡眠負債が与える免疫力へのデメリットについて、中村先生は「睡眠負債が溜まると免疫力の低下に影響する可能性があります。ある研究では、風邪を引いて肺炎になるリスクが、睡眠時間が5時間未満の人は8時間の人と比べ1.4倍になることが報告(※2)されています」と説明します。

また「最近では、睡眠不足が新型コロナウイルス感染症の重症化・死亡率増加につながっているという報告(※3)もあります」とのこと。

できるだけ、睡眠負債を溜めないようにしたいですね。

(3)正しい睡眠のメリットは?

正しい睡眠はカラダにどんなメリットがあるのでしょうか。木村先生はこの点に関して「正しい睡眠をとることは、成長ホルモンの分泌を促すと一般的にいわれています」と、正しい睡眠と成長ホルモンの関係性についてふれました。

また、近畿大学の『メディカルサポートセンター』(※4)では「成長ホルモンには、子供では体の成長を促し、成人では組織を修復して疲労を回復させるなどの重要な働きがあります」と説明されています。

成長ホルモンの分泌を促すためにも、正しい睡眠は不可欠かもしれませんね。

それに加えて、木村先生は「日常から、睡眠の時間だけは確保しています。6時間睡眠では少ないので、7時間程度はとるようにおすすめしています」といいます。また、「疲れたときにリフレッシュするには、とにかく睡眠が大切です。時間とともに、部屋の環境も自分の寝やすい環境に整えて、質の良い睡眠をとりましょう」とのこと。

忙しいとどうしても睡眠時間を削りがちですが、カラダへの影響を考えれば、睡眠を優先してスケジュールを立てたいですね。

いかがでしたか? 今回は斎藤糧三先生と中村真樹先生、木村好珠先生に睡眠と免疫との関係性についてお聞きしました。

※本サイトにおける医師および各専門家による情報提供は、診断行為や治療に代わるものではなく、正確性や有効性を保証するものでもありません。また、医学の進歩により、常に最新の情報とは限りません。個別の症状について診断・治療を求める場合は、医師より適切な診断と治療を受けてください。

<プロフィール>

斎藤糧三

1973年生まれ。1998年、日本医科大学卒業。その後、美容皮膚科治療、栄養療法、点滴療法、ホルモン療法を統合したトータルアンチエイジング理論を確立。2008年、機能性医学の普及と研究を推進するため『日本機能性医学研究所』を設立。2013年、「食で日本を健康にします」をモットーに、「一般社団法人日本ファンクショナルダイエット協会」を設立。2017年、スーパーフードとしての牧草牛の普及を目指し、日本初の牧草牛専門精肉店「Saito Farm 麻布十番」をオープン。2018年、ソフトウエア医療機器の開発企業として株式会社「ライフクエスト」を設立。

<プロフィール>

中村真樹

青山・表参道睡眠ストレスクリニック院長。日本睡眠学会専門医。東北大学医学部卒、東北大学大学院修了(医学博士)、東北大学病院精神科で助教、外来医長を務める。2008年、睡眠総合ケアクリニック代々木に入職。2012年から同病院の院長を務める。2017年6月青山・表参道睡眠ストレスクリニックを開院し、院長に就任。

※青山・表参道 睡眠ストレスクリニック

<プロフィール>

木村好珠

精神科医、産業医、健康スポーツ医。精神科医として常勤し、都内企業の産業医も務めている。また、東京パラリンピック ブラインドサッカー日本代表、北海道コンサドーレ札幌アカデミーのメンタルアドバイザーとしても活躍中。

【SNS】Twitter: 画像:READY

【画像・参考】

※1 緊急特集!! 免疫力アップの鍵はコレだ!! | 健康づくりかわら版

※2 A prospective study of sleep duration and pneumonia risk in women - NLH

※3 Poor sleep behavior burden and risk of COVID-19 mortality and hospitalization - NLH

※4 睡眠について- KINDAI UNIVERSITY

※SvetlanaParnikova・Juan Gaertner・Tero Vesalainen/Shutterstock

「6時間睡眠では足りない」って本当…!? 医師3人が教える“正しい睡眠と免疫との関係”はWoman Wellness Onlineで公開された投稿です。

【筆者略歴】

READY