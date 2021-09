『Aquaman and the Lost Kingdom(原題)』監督のジェームズ・ワンが、俳優ジェイソン・モモア演じるアクアマンの新ビジュアルをInstagramに投稿した。

ワンが投稿した1点目の画像には、初代『アクアマン』でよく知られるアクアマンのスーツに身を包むモモアが収められている。

2点目の画像ではアクアマンの新しいステルススーツが初お披露目されている。

上記のInstagramの投稿を見て分かるように、このステルススーツは流線形で、よく知られるアクアマンのスーツより派手さがかなり抑えられている。前腕部の大型アーマーや脚部のアーマーがなくなり、よりスリムなスーツとなっている。

「頭足動物の擬態能力に基づいたアトランティスの技術」であり、ワンはインスタグラムの説明文で「(『アクアマン』続編の脚本デヴィッド・レスリーと)私は1980年代の『ブルースーツ』からアイデアを得た」としている。

ワンによると、スーツの暗い色合いは頭足動物の擬態能力によく似たものだという。おそらくアクアマンのステルススーツには擬態能力も備わっているものと思われる。時が経てば分かるだろう。

このステルススーツについては、『Aquaman and the Lost Kingdom(原題)』の新ビジュアルなどが発表されるイベント「DC FanDome 2021」で、さらに詳しい情報が判明するかもしれない。このイベントのショーケースでは、ロバート・パティンソン主演の『THE BATMAN−ザ・バットマン−』最新トレーラーに加え、『Black Adam(原題)』や映画『フラッシュ』、『Shazam!: Fury of the Gods(原題)』の新ビジュアルも発表される予定だ。

イベント「DC Fandome」を待つ間、『Aquaman and the Lost Kingdom(原題)』でNecrusと呼ばれ、タイトルと同様に失われている海底文明を冒険すると考えられる理由などをチェックしてみよう。また、前作に対するIGNの意見を示した『アクアマン』レビューも読んでみよう。