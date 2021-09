『LUCIFER／ルシファー』ファイナルシーズンでアニメの世界へ！製作に至った経緯とは

米FOXからNetflixへプラットフォームが移ったファンタジー犯罪捜査ドラマ『LUCIFER/ルシファー』。そのファイナルとなるシーズン6に、アニメのエピソードが投入されることが明らかとなった。

シリーズで製作総指揮を務めるジョー・ヘンダーソンが、シーズン6の第3話「Yabba Dabba Do Me(原題)」がアニメのエピソードになると明かし、その回が製作されるに至った経緯を米Colliderに語った。

