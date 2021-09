スコットランドの沖合でロブスター漁を行っていた男性が、通常のロブスターの中に1匹だけ青色のものを見つけた。後に調べてみると、これは200万匹に1匹という希少なロブスターであると判明した。約30年漁を行ってきた発見者の男性も「今まで見たことがないよ」と目を丸くさせたと『Metro』などが伝えている。

スコットランドの都市アバディーンで今月2日午前、地元漁師のリッキー・グリーンハウさん(Ricky Greenhowe、47)が冬のロブスターシーズンに向けて8か月ぶりにロブスター漁へ出掛けた。すると事前に仕込んでいた仕掛けから、珍しい青色のロブスターを発見した。

通常は赤みがかった黒い色をしているが、今回のロブスターは体全体が真っ青になっていた。これは遺伝子異常が原因で青い色を発現するそうで、青いロブスターとの遭遇率は200万匹に1匹と言われており、かなり希少な発見となった。

30年以上のキャリアを持つリッキーさんは「14歳の時から漁をしているけど、今までに見たこともないよ」と驚きを隠せない様子だ。

リッキーさんによると、通常のロブスターは約1.5キロの大きさで25ポンド(約3700円)の値で取引されるという。青いロブスターがどのくらいの値で取引されるのかは不明だが、相当の価格に跳ね上がることは想像に難くない。

しかしリッキーさんは「お金の問題ではなく、このロブスターは生き続けるべきだと思う」と明かしており、売るつもりはないとのこと。現在は同地域にあるマクダフ水族館に連絡しロブスターが必要かどうか尋ねており、必要ないと分かれば海にかえすそうだ。

同水族館のスタッフであるクリス・ロウさん(Chris Rowe)は「リッキーさんが捕獲した青いロブスターは、20〜30年ほど生きている個体だと思われます」と話しており、水族館に展示したいと考えているという。

過去には英コーンウォールの港町で青いロブスターが見つかっており、他にもレスターシャー州レスターの魚売り場にてオレンジ色のロブスターが発見されていた。

クリスさんは「イギリスではロブスター漁が盛んであることから、珍しい色のロブスターを発見できるのでしょう」と見解を述べた。

なおリッキーさんが「珍しいロブスターだから、鍋に入れて食べてしまうのはもったいないよね」と話すように、青いロブスターは“幸運の印”と考えられているそうだ。画像は『Metro 2021年9月3日付「Fisherman catches rare one-in-two million blue lobster off coast of Scotland」(Picture: Ricky Greenhowe)(Picture: Facebook)』『Ricky Greenhowe 2021年9月2日付Facebook「One in a million chance they say」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)