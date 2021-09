【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年8月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、8月に最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

8月1日〜8月31日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン

2.『エージェント・オブ・シールド』ファイナル・シーズン

3.『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4

4.『ラヴクラフト・カントリー』シーズン1

5.『ザ・ボーイズ』シーズン1

6.『BULL/ブル 心を操る天才』シーズン4

7.『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン

8.『ダーク・マテリアルズ/ライラと黄金の羅針盤 II』

9.『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン1

10.『ブラインドスポット』ファイナル・シーズン

今回第1位に輝いたのは、前月に引き続き犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のファイナル・シーズン。FBIに実在する機関"BAU"に所属する最強プロファイラーたちが、全米各地を舞台に凶悪な連続犯罪の謎にプロファイリングで迫り、事件の早期解決と犯人逮捕のために活躍する姿を描く。

3位に初登場したのは、『ワイルド・スピード SKY MISSION』×『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4。80年代に一世を風靡した『冒険野郎マクガイバー』のリブート作品で、本国では今年4月にシーズン5をもって幕を閉じている。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4 Series (c) 2021 CBS Studios Inc. and Lionsgate Television Inc. Artwork (c) 2021 CBS Studios Inc. MACGYVER, CBS and related logos are trademarks of the CBS companies. All Rights Reserved.