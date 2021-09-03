¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¤ª¤¹¤¹¤á18Áª¡Ú2021Ç¯ÈÇ¡Û¿Íµ¤¤Î¼ïÎà¤ä²Á³Ê¤ò²òÀâ
¢£¥³¥¹¥È¥³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¡ª
¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î²ñ°÷À©ÁÒ¸Ë·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥³¥¹¥È¥³¡£
¿©ºà¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤Ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¾¦ÉÊ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¥Þ¥Ë¥¢¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥¹¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤Ï¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É±ÉÍÜ¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÝ¼èÎÌ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤ä¾ÞÌ£´ü¸Â¡¢ÎÁÍý¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¤ä¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¥³¥¹¥È¥³¤Ø¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ª¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¦»¨²ß¤Þ¤ÇºÇ¿·¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª
¢£¥È¥í¥È¥í¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡õ¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ÏÎÁÍý¤ËÊØÍø
ÎÁÍý¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥¹¥È¥³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ä¾¯¤·ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡ª
¥³¥¹¥Ñ¡ý¤Î¡Ö¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡×¤Ï»È¤¤¾¡¼êÈ´·²¡ª
¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤È¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥º¤Î¤³¤È¡£¥Ô¥¶¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ê¥ÔÇã¤¤¤¹¤ë¥³¥¹¥È¥³¥æ¡¼¥¶¡¼¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¡£
ÈÎÇä¸µ¤Ï¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥ë¡£³¤³°¤Î¥Á¡¼¥º¤òÍ¢Æþ¡¦²Ã¹©¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥À¥Á¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¡¢¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥ë¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤¬4¼ïÎàÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¤ê¤¿¤¤ÎÁÍý¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤Î¤¬¡ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤ò¥¤¥Á¥ª¥·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¹âÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡×¤¬ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢2¿§»È¤¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
4¼ï¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1kgÆþ¤ê¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¡1kg858±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥´¡¼¥À¡¡¡¡¡¡¡¡1kg838±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Á¥§¥À¡¼¡¡¡¡¡¡1kg858±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡1kg848±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ»þ¤Ï¥×¥é¥¤¥¹¥«¡¼¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡¿ÊÝÂ¸ÊýË¡
¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ï2¡Á3¥ö·î¤Ç¤¹¡£¼«¿æ¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë´ü´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤·¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤Ï¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢³«Éõ¤·¤¿¤éÁá¤á¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¾®Ê¬¤±¤·¤ÆÎäÅà¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¾®Ê¬¤±¤Ë¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëS¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤¿¥Á¡¼¥º¤ÏÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·ÎäÂ¢¸Ë¤Ë20Ê¬¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»È¤¤¤¿¤¤Ê¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤¿¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¤â¤Á¥Ô¥¶
¡ÚºàÎÁ¡¡1¿ÍÁ°¡Û
¡¦´Ý¤â¤Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¤Ä
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10g
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20g
¡¦¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡¡¡¡20g
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ´Ý¤â¤Á¤ò½Ä¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éÇö¤¯3Ëç¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë
2. ¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¤Ò¤¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤â¤Á¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾Æ¤¯¡ÊÃæ²Ð¡Ë
4. É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ç²¡¤·ÉÕ¤±¤ÆÀ®·Á¤·¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¯
5. Î¾ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤ò¾è¤»¤ë
6. ¤Õ¤¿¤ò¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹¡Ê¼å¡ÁÃæ²Ð¡Ë
7. ¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¤¿¤é´°À®
¥ì¥·¥Ô2¡§ ´ÊÃ±¥¥Ã¥·¥å
¡ÚºàÎÁ¡¡2¿ÍÊ¬¡Û
¡¦¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1 / 2Â«
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡ÊÂç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡2Ëç
¡¦¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1¤Ä¤«¤ß
¡¦¶Ì¤Í¤®¡ÊÂç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1 / 4
¡¦¤¿¤Þ¤´¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2¸Ä
¡¦µíÆý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸2
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10g
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È1¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Ë²Ð¤òÄÌ¤¹
3. ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ë
4. ²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ë
5. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÏ¤¤¤¿Íñ¤ÈµíÆý¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
6. ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¾å¤«¤é¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤ë
7. ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌó10Ê¬¾Æ¤¡¢Íñ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é´°À®
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯ÎÁÍý¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥ë ¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡Ê¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§1kg
¥³¥¹¥È¥³¤Î1kg¤Î¡Ö¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡×È´·²¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë
¥³¥ë¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¥â¥ó¥È¥ì¡¼¤Î2¼ïÎà³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡×
º£²ó¤Ï¡¢YouTuber¤ÎTastyTime¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢Tillamook¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Ê¤ó¤È2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤¬907gÆþ¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÅÀ¡ª ÎÁÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤â¤Ç¤¤ëËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¥³¥¹¥È¥³ÄêÈÖ¤Î¾¦ÉÊ¡ª2¼ïÎà¤Î¥Á¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Ê0:20¡Á¡Ë
¡¦¸ý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¤ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥¿¥¤¥×¤ÇÊÝÂ¸¤â³Ú¡¹¡Ê0:35¡Á¡Ë
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¡Ê0:40¡Á¡Ë
¡¦1Ëç¤º¤Ä¤¯¤Ã¤Ä¤«¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÇí¤¬¤»¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡Ê0:45¡Á¡Ë
¡¦¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤Î¥³¥ë¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ê0:49¡Á¡Ë
¡¦Çò¤¤Êý¤Ï¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£½À¤é¤«¤¯»õ¿¨¤ê¤âÎÉ¤¤¡Ê0:49¡Á¡Ë
DATA¥³¥¹¥È¥³¡ÃTillamook ¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º
¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û2¼ï907gÆþ¤ê¤Î¥Á¡¼¥º¤¬Ä¶¤ª¤¹¤¹¤á¡ªÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¡ÔÆ°²è¡Õ
¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¡ªÇ»¸ü¡Ö¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¡×
YouTuber¤ÎLike Saturday¤µ¤ó¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¡×¤À¤½¤¦¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¾¯¤·ÍÏ¤±¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡ý¡Ê9:05¡Á¡Ë
¡¦¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¢¨¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡Ê9:20¡Á¡Ë
¡¦Â¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥³¤¬ÃÇÁ³¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡ª¡Ê9:36¡Á¡Ë
DATA
¥³¥¹¥È¥³¨¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¥ê¥Ô¡¼¥È³ÎÄê¡ªÇ»¸ü¡Ö¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¡×¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¡ÔÆ°²è¡Õ
¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¹áÌ£ÌýÄÒ¤±¡×¤¬ÀäÉÊ¡ª
º£²ó¤Ï¡¢YouTuber¤ÎTastyTime¤µ¤ó¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¹áÌ£ÌýÄÒ¤±¤Ï¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ²¹¤á¤ë¡¢Â¨ÀÊ¥Ô¥¶É÷¤Î¿©¤ÙÊý¤¬ÀäÉÊ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¥³¥¹¥È¥³¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¾¦ÉÊ¡ª¡Ê1:13¡Á¡Ë
¡¦¥Ð¥¸¥ë¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡Ê0:19¡Á¡Ë
¡¦¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤ì¤ÐÎº¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡Ê0:27¡Á¡Ë
¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¿©´¶¤Ç¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤ä¥µ¥é¥À¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡Ê0:35¡Á¡Ë
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¿©¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤Æ²¹¤á¤ì¤Ð¡¢Â¨ÀÊ¥Ô¥¶¤Ë¡ª¡Ê0:43¡Á¡Ë
DATA¥³¥¹¥È¥³¡ÃFORMAGGIO ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¹áÌ£ÌýÄÒ¤±
¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÇã¤¤¡ª¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¹áÌ£ÌýÄÒ¤±¤¬ÀäÉÊ¡ÔÆ°²è¡Õ¢£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡ª¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î²ô¥Á¡¼¥º
¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï°µÅÝÅª¤Î¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÅª¤Ë¤è¤¯¥Á¡¼¥º¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢¥Á¡¼¥º¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥ºî¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥é ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥é ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥à¡¼¥ó¥À¥é¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¤ÎµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥Á¡¼¥º¹¥¤¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î²Á³Ê¤Ï1kgÆþ¤ê878±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤100g¡Á250g¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î5ÇÜ¤Û¤É¤Î¥à¡¼¥ó¥À¥é¤Ë¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£878±ß¤ÈÊ¹¤¯¤È¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥àÃ±²Á¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤è¤ê1¡Á2³ä¤Û¤É°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁ
À¸Æý¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¿©±ö / °ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë
°ÂÄêºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÂÄêºÞ¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ë¤â°ÂÄêºÞ¡Ê¥í¡¼¥«¥¹¥È¥Ó¡¼¥ó¥¬¥à¡Ë¡¢kiri¤Ë¤ÏÆý²½ºÞ¤ÈphÄ´À°ºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é»ÔÈÎ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤È¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤ÏÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥é¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤Ï³°¹ñ»º¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÃÇ®»¦¶Ý½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÇ®»¦¶Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¹¥Æ¥ê¥¢¶Ý¡×¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥¹¥Æ¥ê¥¢¶Ý¡×¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¥ÉØ¤ä´ðÁÃ¼À´µ¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¤ä¡¢À¸¥Ï¥à¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É²ÃÇ®¤·¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬¸¡ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥ÉØ¤¬´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÛ»ù¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Áá»º¤äÎ®»º¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ô¥¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤ËÍÏ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢73¡î¤Ç15ÉÃ°Ê¾å²ÃÇ®¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¥à¡¼¥ó¥À¥é¤Ï100g¤¢¤¿¤ê328kcal¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¢kiri¡¢Àã°õ¡¢TOPVALU¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤â300¡Á350kcal¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï°ìÈÌ¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡¿ÊÝÂ¸ÊýË¡
¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÌó8¥ö·î¤ÈÄ¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥à¡¼¥ó¥À¥é¤Ï1kg¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢¸ÄÊñÁõ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï´¥Áç¤Ë¼å¤¯¡¢¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÎô²½¤·¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤éÎäÂ¢¤ÈÎäÅà¤ò¶î»È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Î¾ì¹ç
ÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤È¤¤ÏÃÇÌÌ¤ò¶õµ¤¤«¤é¼é¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤¹¡£ÃÇÌÌ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÆµÛ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¤Ê¤É¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤ËÅ½¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÄ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Ï¤Ï¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶õµ¤¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£»È¤¦Ê¬¤À¤±ÀÄ¤¤¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤Ç¤Õ¤µ¤¤¤Ç¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç1¥ö·î°Ê¾å¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤ÞÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¾ì¹ç
1kg¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ï»È¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¿Í¿ô²ÈÄí¤Ê¤é°ìÉô¤òÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»È¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¸Ë¤ØÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
ÎäÅà¤·¤¿¥à¡¼¥ó¥À¥é¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ÇÈ¾Æü¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÅà¤µ¤»¤Æ¤â¿©´¶¤¬¤Ü¤½¤Ü¤½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Ì£¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÃÇ®Ä´Íý¤Ë»È¤¨¤ÐÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉÇ®¤¯¤Æ½Áµ¤¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤ÏÅà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¾ï²¹¤äÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²òÅà¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥ì¥ó¥¸¤Ç20ÉÃ¤Û¤É²¹¤áÎý¤êº®¤¼¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÄÒ¤±Ð§
¡ÚºàÎÁ1¿ÍÁ°¡Û
¡¦¥à¡¼¥ó¥À¥é40g
¡¦¥µ¡¼¥â¥ó60g
¡¦¤´¤Ï¤óÃã¤ï¤ó1ÇÕÊ¬
¡¦¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸2
¡¦¤ß¤ê¤óÂç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1
¡¦¤Î¤ê¾¯¡¹
¡¦¾®¸ý¤Í¤®¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥à¡¼¥ó¥À¥é¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤ò°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë
2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
3.2¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥à¡¼¥ó¥À¥é¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ30Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¤ë
4.¤´¤Ï¤ó¤òÐ§¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¤Î¤ê¤òÉß¤¯
5.4¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥µ¡¼¥â¥ó¤È¥à¡¼¥ó¥À¥é¤ò¾è¤»¾®¸ý¤Í¤®¤Ç¾þ¤Ã¤Æ´°À®
¥ì¥·¥Ô2¡§¥ì¥â¥ó¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¥±¡¼¥¥«¥Ã¥×6¸ÄÊ¬¡Û
¡¦¥à¡¼¥ó¥À¥é100g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü42g
¡¦Á´Íñ1¸Ä
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à100ml
¡¦ÇöÎÏÊ´Âç¤µ¤¸1.5
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¾®¤µ¤¸2
¡¦¥±¡¼¥¥«¥Ã¥×6¸Ä
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¡Ê¾þ¤êÍÑ¡Ë
¡Ú½àÈ÷¡Û
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï160¡Á170¡î¤ËÍ¾Ç®¤¹¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤òÎý¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë
2.¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ÈÁ´Íñ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
3.À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
4.ÇöÎÏÊ´¤ò¿¶¤ë¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
5.¥ì¥â¥ó½Á¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
6.5¤ò¥±¡¼¥¥«¥Ã¥×7Ê¬ÌÜ¤¯¤é¤¤Æþ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç35¡Á40Ê¬¾Æ¤¯
7.ÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤»¤Ð´°À®
¥à¡¼¥ó¥À¥é¤Ï¤ä¤ä¸Ç¤¤¤Î¤Ç¹©Äø1¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý¤Ã¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç20ÉÃ¤¯¤é¤¤²¹¤á¤ÆÎý¤ì¤Ð»þÃ»¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥±¡¼¥¥«¥Ã¥×¤Ï100¶Ñ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Õ¥£¥ó¥«¥Ã¥×¤ä¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤â¤Î¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¥±¡¼¥¥«¥Ã¥×¤Ê¤é¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤ÈÀÚ¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥³¥¹¥È¥³¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥é ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢1ÔÆþ¤ê878±ß¤È¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢»º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡£
´Å¤µ¤â»ÀÌ£¤â¹µ¤¨¤á¤Î¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ëº®¤¼¤Æ¤â·Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ð§¤â¤Î¤ä¥µ¥é¥À¤Î¿©ºà¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¾®Ê¬¤±¤ËÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥·¥Á¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ë´ÊÃ±¤Ë¥³¥¯¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥à¡¼¥ó¥À¥é ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º ¥Ö¥í¥Ã¥¯
ÆâÍÆÎÌ¡§1kg
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥À¥é ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡ª¤ª¤«¤º¤Ë¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤âºÇÅ¬
907g¤Ç998±ß¡ª¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡×
¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¡£ÂçÍÆÎÌ¤Ç°Â¤¤¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡ÖÁ´Éô¿©¤Ù¤¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ëí´í°¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¥³¥¹¥È¥³ÄÌYoutuber¤Î¥³¥¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î²ô¥Á¡¼¥º¤Î¾å¼ê¤ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥¹¥È¥³¥æ¡¼¥¶¡¼É¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡¦¤³¤ÎÎÌ¤Ç1,000±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ
¡¦»È¤¤Êý¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¤¤í¤¤¤í
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥Þ¥¤¥ë¥É¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º
¼ïÎà¡§¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º
ÍÆÎÌ¡§907g
¸¶ºàÎÁ¡§À¸Æý¡¢¿©±ö¡¢¥¢¥Ê¥È¡¼¿§ÁÇ
¸¶»º¹ñ¡§¥¢¥á¥ê¥«
¡ÚÆ°²è¡Û907g¤Ç998±ß¡ª¥³¥¹¥È¥³¤ÎµðÂç¥Á¡¼¥º¤ò1g¤âÍ¾¤é¤»¤º¤Ë¾å¼ê¤Ë»È¤¦¡ª°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡ª ¾®Ê¬¤±¡õ¸ÄÊñÁõ¥Á¡¼¥º
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥³¥¹¥È¥³¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÊñÁõ¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥º¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤´¤ÎÉ÷Ì£¤¬´ò¤·¤¤¡Ö¥¿¥ë¥¿¥ë ¥·¥§¥ë¥¤¥ó¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÄÁ¤·¤¤¥Á¡¼¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ô¤¢¤ë¥Á¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÉ¬»ê¤ÎÂç¿Íµ¤¥Á¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖTARTARE¡Ê¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ë¥·¥§¥ë¥¤¥ó¡×¡ª
¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¸ýÅö¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥Á¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï1ÂÞ400gÆþ¤ê¡£1¸Ä¤¢¤¿¤ê20g¤Î¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Á¡¼¥º¤¬20¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï948±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£1ÂÞ20¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤Ï47±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤ê52kcal¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê´Ö¿©¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÌÜ°Â¤Ï200kcal¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¸Ä¿ô¤Ï¾å¼ê¤¯Ä´À°¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤è¤ê¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÊäµë¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åü¼Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¥±¡¼¥¤è¤ê¤Ïºá°´¶¤â¾¯¤Ê¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï3¤«·î¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ßÍÑ¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡Ö³«Éõ¸å¤Ï¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áá¤á¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê²¼¤µ¤¤¡£¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ³«Éõ¤·¤¿¤é´ü¸ÂÆâ¤À¤«¤é¤È¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤Ë¾ÃÈñ¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾å¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¸¥ã¥à¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Ñ¡½¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÌ¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡£20¸ÄÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤é¥Ï¥Þ¤ëÊýÂ³½Ð!? ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È·Ï¥Á¡¼¥º¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ÈÎÌ¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¼«Âð¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥ë¥¤¥ó¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÏÎäÂ¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥¿¥ë¥¿¥ë ¥·¥§¥ë¥¤¥ó ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£
ÆâÍÆÎÌ¡§400g¡Ê20g¡ß20¸Ä¡Ë
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥·¥§¥ë¥¤¥ó¡×¤Ï¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤ÎÌ¥ÏÇ¥Á¡¼¥º¡ª¡©¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤â¤´¾Ò²ð
ÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡ª"¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º"!?
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÎäÂ¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³ÄÌ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÌ¾¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙÄ¹¤¤¥¿¥Ð¥³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤µ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
1ÂÞ¤Ë12ËÜ¤ÎÂ«¤¬4¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï1,780±ß¡Ê2020Ç¯12·î4Æü¸½ºß¡Ë¡£¹ç·×48ËÜ¡¢1ÂÞ¤ÎÁí½ÅÎÌ¤Ï1.36Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1ËÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó37±ß¡£¤³¤ì¤Ï¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
1ËÜ¤¢¤¿¤êÌó28g¤ÎÉ½µ¤Ç¡¢80¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¤Î12·î4Æü¤Ç¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬2021Ç¯¤Î3·î1Æü¤Ê¤Î¤ÇÌó3¥ö·î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥È¥Þ¥È¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À
¡ÚºàÎÁ¡§2¿ÍÊ¬¡Û
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡¡¡¡1ËÜ
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¡4¸Ä
¡¦¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¡¡¡¡2ËÜ
¡¦¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¡¤ª¹¥¤¤ÊÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤¤å¤¦¤ê¤ÏÂÀ¤á¤ÎÎØÀÚ¤ê¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë
2. ¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¤ò¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ë
3. ¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ª
¥ì¥·¥Ô2¡§¥Á¡¼¥º½Õ´¬¤
¡ÚºàÎÁ¡§2¿ÍÊ¬¡Û
¡¦½Õ´¬¤¤ÎÈé¡¡¡¡6Ëç
¡¦¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¡¡6ËÜ
¡¦¾®ÇþÊ´¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¦ÍÈ¤²Ìý¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¾®ÇþÊ´¤È¿å¤òº®¤¼¡¢¤Î¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯
2. ½Õ´¬¤¤ÎÈé¤Î¼êÁ°¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ´¬¤¯
3. ´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò1¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤ê¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë
4. 170¡î¤ÎÌý¤Ç¥¥Ä¥Í¿§¤ËÍÈ¤²¤ì¤Ð´°À®¡ª
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡£¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤è¤·¡¢Ä«¿©¤Ë¤è¤·¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤âÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¹¥¤¤Ê¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º
ÆâÍÆÎÌ¡§1ÂÞ48ËÜ¡¢12ËÜ¡ß3¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÈ¯¸«¡ª¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¡Ö¤µ¤±¤ë¥Á¡¼¥º¡×¥µ¥×¡¼¥È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥Á¡¼¥º
1¸ÄÌó35±ß¡©¡Ö¥é¥¹¥«¥¹ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×
¥é¥¹¥«¥¹¡Êraskas¡Ë¤Î¾®Ê¬¤±¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡£¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢1kg¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤¯¤ï¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥é¥¹¥«¥¹ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¾®Ê¬¤±¤Ë¤µ¤ì¤¿¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ç¡¢1È¢¤Ë28¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï28g¡ß36¸ÄÆþ¤ê¡¢Áí½ÅÎÌ¤¬1.02kg¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÀÇ¹þ1,268±ß¡Ê2020Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤êÌó35±ß¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡ª
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¾ÞÌ£´ü¸Â¤ÏÌó4¤«·î¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤â»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100g¤Ç333¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡¢1¸Ä¤¢¤¿¤êÌó95¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¤Û¤ÜÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ü¸¶ºàÎÁ
¥¯¥ê¡¼¥à¡¦µíÆý¡¦¿©±ö¡¦°ÂÄêºÞ¡ÊÁýÇ´Â¿ÅüÎà¡Ë
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥Ù¡¼¥°¥ë¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡ª
¥á¡¼¥×¥ë¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ù¡¼¥°¥ë1¸Ä¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ò¤È¤Ä¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÎÌ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥×¥ì¡¼¥ó¥Ù¡¼¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡õ¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥µ¥ó¥É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ë¿Íµ¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥ì¥·¥Ô2¡§¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¡ÚºàÎÁ¡Û
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡§7¸Ä
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡§70£ç
Íñ¡§2¸Ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§100£ç
¥ì¥â¥ó½Á¡§¾®¤µ¤¸1
ÇöÎÏÊ´¡§Âç¤µ¤¸2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1.¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯
2.¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë
3.ÍÏ¤¤¤¿Íñ¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë
4.À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë
5.¤Õ¤ë¤Ã¤¿ÇöÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¡¢Ê´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ë
6.¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò160ÅÙ¤ËÍ½Ç®
7.¥ª¡¼¥Ö¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤òÉß¤¤¤¿·¿¤Ë£´¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë
8.Í½Ç®¤·¤¿160ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç45¡Á50Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯
9.¾Æ¤±¤¿¤éÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¡¢·¿¤«¤é³°¤·¤¿¤é´°À®
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤âÄ¹¤¤¥³¥¹¥È¥³¤Î¥é¥¹¥«¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡£´Å¤¤¤â¤Î¤«¤é¤ª¤«¤º·Ï¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¹¥¤¤Ê¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯»È¤¤¤¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£1ÅÙÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥é¥¹¥«¥¹ ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º
ÆâÍÆÎÌ¡§28¸Ä
¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¾®Ê¬¤±¤Î¡Ö¥é¥¹¥«¥¹¡×¡ªÃÍÃÊ¤äÊÝÂ¸ÊýË¡¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¡Ö¥Ù¥ë¥¥å¡¼¥Ö¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¡ª
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤òÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª ¤½¤³¤ÇYouTuber¤ÎCharlie¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥¥å¡¼¥Ö¡×¤À¤½¤¦¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡ª
¢£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê1:03¡Á¡Ë
¡¦¥³¥¹¥È¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ª 90¸Ä¤âÆþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¥µ¥¤¥º¡Ê1:06¡Á¡Ë
¡¦¥ê¥Ü¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¡ª ¤¯¤ë¤ó¤Ã¤È³«¤¯´ÊÃ±»ÅÍÍ¡Ê1:52¡Á¡Ë
¡¦¤ª¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡ý¡£9¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ê2:05¡Á¡Ë
DATA
¥Ù¥ë ¥¸¥ã¥Ý¥ó¨¥Ù¥ë¥¥å¡¼¥Ö
¢£¿Íµ¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥»¥ì¥¯¥È
ÆâÍÆ¡§¥Ï¡¼¥Ö¥Á¥¥óÉ÷Ì£¡¦¤Û¤¿¤Æ¤Î¥½¥Æ¡¼É÷Ì£¡¦À¸¥Ï¥àÉ÷Ì£
¢£·°¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥»¥ì¥¯¥È
ÆâÍÆ¡§¥Ï¥àÉ÷Ì£¡¦¥×¥í¥ô¥¡¥ó¥¹É÷Ì£¥È¥Þ¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼
¢£¥Á¡¼¥º¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ì¥¯¥È
ÆâÍÆ¡§¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¡¦¹á¤Ð¤·¤¤¥¨¥á¥ó¥¿¡¼¥ë¥Á¡¼¥ºÉ÷Ì£¡¦¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê
ÆâÍÆÎÌ¡§3¼ïÎà¡ß5¸Ä¡¢6¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê
°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¡¼¥º¡Ö¥Ù¥ë¥¥å¡¼¥Ö¡×¤¬¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤Ç¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¡ª¡ÔÆ°²è¡Õ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Á¡¼¥º
¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢È¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÎÉ¼Á¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍøÅÀ¡£ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥«¥ë¥·¥¦¥à¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¥Á¥ã¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ä¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èæ³ÓÅªÄã»éËÃ¤«¤Ä¡¢¥«¥Ó¤Ä¤¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Á¡¼¥º¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
²Ã¹©¥Á¡¼¥º¤ä¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï·ìÅüÃÍ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»éËÃ¤¬¹â¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¡£´Å¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Î¥Á¡¼¥º¤ÏÅü¼Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï1Ç¯°Ê¾å¡ªÎäÅà¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¥½¥ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í¡×¤Ï¾®Ê¬¤±¡¦¸ÄÊñÁõ¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤âËÉÙ¤Ê°ì¸ý¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤ÏÎ³¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Ä¾·Â2cm¤Û¤É¤Î´Ý¤¤¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤¬200¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢1ÂÞ¤Ç1kg¤Ç¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100g¤Ç231¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ï100g¤Ç280¥¥í¥«¥í¥ê¡¼Á°¸å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÄã¥«¥í¥ê¡¼¡£°ìÂÞ¤ÎÃæ¤Ë200¸Ä¤¬¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤ÊÎÌ¤À¤±»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
2020Ç¯9·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2021Ç¯11·î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£åºÎï¤Ê´ï¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È±ö¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Î¥È¡¼¥¹¥È
¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¾Æ¤¯¤Ê¤é¡¢ÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âOK¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¥¢¥Ü¥«¥É¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£¿©¥Ñ¥ó¤Î¾å¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¥¢¥Ü¥«¥É¤È¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¾è¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç4¡Á5Ê¬¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤â¥¢¥Ü¥«¥É¤âÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤»þ¤Ç¤âÊØÍø¤Ç¤¹
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÎäÅà¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡Ö¥½¥ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í¡×¤Ï¡¢¹¥¤¤ÊÎÌ¤À¤±»È¤¨¤ÆÈþÌ£¤·¤¤ÊØÍø¤Ê¾¦ÉÊ¡£¾ÞÌ£´ü¸Â¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤é°ìÅÙ¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¤¹¡ª
DATA¥³¥¹¥È¥³¡ÃSOLLEONE ¥½¥ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Í ¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡¦¥ô¥¡¥Ã¥« IQF
Ä¶ÊØÍø¡ª¥³¥¹¥È¥³¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²òÀâ
¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ»È¤ª¤¦¡ªµðÂç¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡×
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµðÂç¤Ê¥Á¡¼¥º¡¢¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡×¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê²ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥«¥Ã¥ÈÊýË¡¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¤Ï2.72kg¤ÈÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¡ª
Å¹Æ¬¤Ç¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤Ï2,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö1¿©28g¤¢¤¿¤ê80¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦É½µ¡£100g¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó285¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥¹¥È¥³¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¡©
¡¦Çö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ËÇö¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çö¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤¤¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶´¤ó¤Ç½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¥Á¡¼¥ºÆ±»Î¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢»È¤¦¤È¤¤Ë¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ë¥«¥Ã¥È
¥Ô¥¶¤ä¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¡¢¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È²¿¤«¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤ÀéÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¡¼¥é¡¼¤ÇÇö¤¯ºï¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¦³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥óºî¤ê¤Ë¤â
¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤È¤¤Ë»È¤¦³ÑÀÚ¤ê¤Ë¥«¥Ã¥È¡£
ÂÎÎÏ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æºî¶È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°
¤³¤Á¤é¤â¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¨¥Ã¥°¤Ë¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¥°¥Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
Íñ¡¡¡¡¡¡2¸Ä
¥Á¡¼¥º¡¡³ÑÀÚ¤ê8¸Ä¤¯¤é¤¤
±ö¸ÕÜ¥¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤¹¤ë
2. ÍÏ¤±¤¿¤éÍÏ¤¤¤¿Íñ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢±ö¸ÕÜ¥¤ò¿¶¤êº®¤¼¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤Æ´°À®¡ª
¥ì¥·¥Ô2¡§¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Á¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥Î¥Ù¡¼¥¼¥Ñ¥¹¥¿
¡ÚºàÎÁ¡Û
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¡¡¡¡¡¡¡100g
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡Âç¤µ¤¸1
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±ÊÒ
¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ 2¡Á£³Ëç
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡¡¤Ò¤È¤Ä¤«¤ß¡Ê¤ª¹¥¤ß¤ÎÎÌ¡Ë
¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤òßÖ¤á¤ë
2. ÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Á¡¼¥º¤òÅ¬ÎÌÆþ¤ì¤Æ¡¢ÍÏ¤±¤Æ¤¤¿¤éè§¤Ç¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤òÆþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë
3. ¤ª»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ª
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥¹¥È¥³¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡£ÎÉ¤¯ÍÏ¤±¤ë¤·¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥í¡¼¥Õ
2¥¥í±Û¤¨¡ª¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥í¡¼¥Õ¡×¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¸ÄÊñÁõ¥Á¡¼¥º¤ÎÄêÈÖ¡ª¡Ö¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Á¡¼¥º¡£3¸ý¤Û¤É¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤ë¾®Ê¬¤±ÊñÁõ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
ÆâÍÆÎÌ¡§250g
²Á³Ê¡§998±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2021Ç¯4·î¸½ºß
¡ü¸¶ºàÎÁ
À¸Æý¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡ÊÆýÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¡Ë¡¢¿©±ö
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¤Ò¤È¤Ä¤¢¤¿¤ê¤Î½Å¤µ¤Ï25g¤Ç¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÌó65kcal¤Ç¤¹¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ØÆþ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó8¥ö·îÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥ì¥·¥Ô1¡§¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼
¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒºÇ½é¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¬¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤ò¤ª»®¤Ë°Ü¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç20ÉÃ¤¢¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¡£
Ç®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ãæ¤¬¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©´¶¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¸«±É¤¨¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢30ÉÃ¤Û¤É¤Ç´°À®¤¹¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô2¡§¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤µ¤ó¤Ç
¼¡¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤¬¡Ö¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¶´¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ñ¥ó¤ä¥µ¥é¥À¤È°ì½ï¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¹âµé´¶¤¬Áý¤·¡¢¤è¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤à¾ì¹ç¤½¤³¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤À¤ÈÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊÝÂ¸¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤É»È¤¤ÀÚ¤ì¤ëÎÉ¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¾¦ÉÊ¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¥³¥¹¥È¥³¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¥ÁèÎ¨¤Î¹â¤¤¥Á¡¼¥ºÇä¤ê¾ì¤ÇÄ¹Ç¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¡Ã¥¯¡¼¥ë¥É¥ê¥è¥ó ¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¥Á¡¼¥º
ÆâÍÆÎÌ¡§10¸Ä¡Ê250g¡Ë
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥ß¥Ë¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¥ÉÄêÈÖÉÊ¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ä¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Á¡¼¥º·Ï¾¦ÉÊ¤â¡ª
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢ÊÝÂ¸¤ËÊØÍø¤ÊÎäÅà¥Ñ¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¹¥¤¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÄêÈÖ¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×
¥³¥¹¥È¥³¤ÎÄêÈÖ¥±¡¼¥¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Õ¥ì¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤«¤é¥¿¥ë¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ÎäÅà¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡ª
¤¯¤ï¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÄ¾·Â¤¬Ìó30cm¡ª ¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤¬9¡Á21cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹â¤µ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¡£¥³¥¹¥È¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¡¿ÊÝÂ¸ÊýË¡
¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï¹ØÆþÆü´Þ¤á¤Æ3Æü¡£ÉáÄÌ¤Î¥±¡¼¥¤À¤È¤½¤ÎÆüÃæ¤Ë¾ÃÈñ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ëÁ°Æü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍÆ´ï¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¤ÎÊÝÂ¸ÊýË¡
À¸¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤ÏÍ×ÎäÂ¢¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡ÖÍ×ÎäÂ¢4¡î°Ê²¼¡×¤ÈµºÜ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ðËÜÅª¤ËÎäÂ¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó30cm¤ÎµðÂç¥¿¥ë¥È¤ò¤¹¤°¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸¤Î¼ê½ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.8ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥¿¥ë¥È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à
2.¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¡¢ÎäÅàÊÝÂ¸¤¹¤ë
Ì©ÊÄ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ÎÎô²½¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÄÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤«µºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¾ÃÈñ¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
´Å¤µ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥ß¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤â¡ý¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤é´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
´Å¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤Ë¤Ï¥«¥í¥ê¡¼É½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¤Ï100g¤¢¤¿¤ê350¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡£¥Û¡¼¥ë¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ÈÌó4,550¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤È¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡Ö´Å¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤ÎÀÚ¤êÊý
¤¤¤¶¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¤òÀÚ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢°Õ³°¤ÈÇº¤àÀÚ¤êÊý¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀÚ¤êÊ¬¤±Êý¤Ï¡Ö»°³ÑÀÚ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1.ÊñÃú¤ò½Ä¤ËÆþ¤ì¤ë
2.¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë±è¤Ã¤Æ8ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë
3.¥¢¥ë¥ß¤ÎÅÚÂæ¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼è¤ê³°¤¹
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
ÁÇËÑ¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Î»ÝÌ£¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¡£ÃÂÀ¸Æü¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤·¤Ð¤é¤¯»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¡ý¡£µÞ¤ÊÍèµÒ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª ¤Ê¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È
ÆâÍÆÎÌ¡§1322g
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×¤ÏÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤¡ª¥«¥í¥ê¡¼¤äÀÚ¤êÊý¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È´î¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¡£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥º¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ºÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥³¥¹¥È¥³¤ÇÇã¤¨¤ë¥·¥å¥È¥ì¡¼¥ë¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡×¤Ê¤é¤ª¤¦¤Á¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤¬´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸¶»º¹ñ¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥¯¥»¤äÆÈÆÃ¤Î¹á¤ê¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ê¤É¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Ï1²óÊ¬¡Ê200g¡Ë¤¬3ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤ÏÌó1300±ß¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤Ï1,280±ß¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥¹¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Ê¤Î¤Ë¡¢1²ó¡Ê200g¡Ë¤¢¤¿¤êÌó430±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª ¶Ã¤¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÇÜ°Ê¾å¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤·¤½¤¦¡£¥³¥¹¥È¥³¤é¤·¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡üÌ£¡¿ÈþÌ£¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÍ×¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É»È¤¤¤¿¤¤¿©ºà¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ëºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¡Û
¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å
¡¦Æé
¡¦¿å
¡¦¹¥¤¤Ê¿©ºà
½àÈ÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥º¤Ë¤Ä¤±¤ë¿©ºà¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ó¤äÌîºÚ¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¡£¥Á¡¼¥º¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Çºî¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ê½ç¡Û
1¡¥Ç®¤¤¤ªÅò¤¬Æþ¤Ã¤¿Æé¤ËÂÞ¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ÆÅòÀù¤Ç30ÉÃ²¹¤á¤ë
2¡¥ÂÞ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤Î¥Á¡¼¥º¤òÆé¤ä¥¢¥ë¥ßÍÆ´ï¤Ë¤¦¤Ä¤¹
3¡¥¾¯¤·²ÃÇ®¤·¤Æ¥°¥Ä¥°¥Ä¤·¤Æ¤¤¿¤é´°À®
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤âÂç³èÌö¡£3È¢¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤äÍ§Ã£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿©ºà¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤¹¥¤¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿´ðËÜÅª¤Ë3È¢¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¶¦Æ±¤Ç»È¤¦¤Î¤òÈò¤±¤Æ1¿ÍÊ¬¤º¤Ä¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å
ÆâÍÆÎÌ¡§200g¡ß3ÂÞ
¸¶»º¹ñ¡§¥¹¥¤¥¹
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ÏËÜ³ÊÅª¡ª¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© ½ÅÎÌ¤Î¤¢¤ëµíÆù100¡ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ï¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤âÎÉ¤¤¤Î¤¬¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¹â³Û¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ìó400g°Ê¾å¤Ç680±ß¡£100g¤¢¤¿¤êÌó170±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤¬Â¿¤¯¤Î½ÅÎÌ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥¹¥ÑÌÌ¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2020Ç¯1·î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
¡Ê²¼µ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î8%ÀÇÎ¨¡Ë
¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¡680±ß
¥Û¡¼¥ë¥Ô¥¶¡ÊWHOLE PIZZA¡ËÄ¾·ÂÌó45cm¡¡1580±ß
¥¹¥é¥¤¥¹¥Ô¥¶¡¡1/6¡¡300±ß
¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°(1/4 POUND PLUS HOT DOG)¡¡¥½¡¼¥ÀÉÕ¤¡Ê¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡Ë180±ß
¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÑ¤Î8%ÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸ËÅ¹Æâ¤Ç°û¿©¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÏÅ¬±þÀÇÎ¨¤¬10%¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü2019Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª ¥³¥¹¥È¥³¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎºÇ¿·¤ÎÃæ¿È
2020Ç¯1·î¸½ºß¤Î¼ÂÊª¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¿È¤Ï¥Ð¥ó¥º¡¢¥½¡¼¥¹¡Ê³ÑÀÚ¤êÌîºÚÆþ¤ê¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£2Ëç¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¥Ð¥ó¥º¡£¥Ñ¥Æ¥£¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿W¥Ð¡¼¥¬¡¼¹½Â¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÅö»þ¤«¤é¡ÈºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤À¤È¤¤¤¦¤ªÆù¤ÎÃæ¿È¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥Õ100¡ó¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ï¤È¤¯¤ËÉ½¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥¹¥È¥³ÁÒ¸ËÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ó¡¼¥Õ¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â¤¢¤ê¡¢µíÆù¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥í¥é¥½¡¼¥¹¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁÒ¸ËÅ¹Æâ¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼è¤ê°·¤¤ÁÒ¸ËÅ¹¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥í¥ê¡¼
Ìó150g¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢Áí½ÅÎÌÌó400g°Ê¾å¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï¡¢¿äÄê700¡Á1000kcal¡ª ¾®¿©¤ÊÊý¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÉ¾²Á¤ÈÌ£¤Î´¶ÁÛ
°Ê¾å¡¢¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥³Ì¤·Ð¸³¡õ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÂçÄêÈÖ¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤È°ì½ï¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨°ÊÁ°¡¢ËëÄ¥¡¦¹ÅçÁÒ¸ËÅ¹¤Ç¤Ï²ñ°÷°Ê³°¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯5·î21Æü°Ê¹ß¤Ï²ñ°÷¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥È¥³¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥Ê¥¤¥Õ¡¢¥¶¥ï¡¼¥¯¥é¥¦¥È¤Ï´¶À÷Í½ËÉÂÐºö¤ÇÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ÇÇã¤¨¤ë¡ª680±ß¤Î¥³¥¹¥È¥³¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤¬ÆùÆù¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤¬ÈþÌ£¡ª¡Ö¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÌý¤ÇÍÈ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ´Íý¤â´ÊÃ±¡ª
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
²Á³Ê¤Ï1,572±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ï1.2kg¤Ç¤¹¡£
¡üÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ØÆþ»þ¤«¤éÌó1Ç¯°Ê¾å
¡ü¸¶ºàÎÁ
¥Á¡¼¥º(¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º)¡¢°á(¥Ñ¥óÊ´¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Ê´¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥ê¥ó¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ç¤óÊ´¡¢¿©±ö¡¢ÍñÇò(Íñ¤ò´Þ¤à)¡¢¥Ñ¥»¥ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ë¡¢ÍÈ¤²Ìý(¤Ò¤Þ¤ï¤êÌý)/ËÄÄ¥ºÞ¡¢¥á¥Á¥ë¥»¥ë¥í¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¿§ÁÇ
ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÄ¹¤¯ÊÝÂ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤ä¤Ä¤ä¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó¡Ö¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¡×
¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó¡ÖBAKER JOHN ¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¡×¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ª
¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡ü¹ØÆþ²Á³Ê¡¿ÆâÍÆÎÌ¤È¥³¥¹¥Ñ
²Á³Ê¤Ï924±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ï24¸ÄÆþ¤Ç¤¹¡£
¡üÎäÅà¤Ç¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â
¹ØÆþ»þ¤«¤éÌó8¤«·î
Ä´Íý¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤«ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥â¥Á¥â¥Á¤Î¥Á¡¼¥º¥Ñ¥ó¡¢¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¡£¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
DATA¥³¥¹¥È¥³¨ BAKER JOHN ¥Ý¥ó¥Ç¥±¡¼¥¸¥ç¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Á¡¼¥º¤¬½¼¼Â¡ª¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© ¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤É¤ì¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤è¤¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥³¥¹¥È¥³¤Î¥Á¡¼¥º¡£¥³¥¹¥È¥³¹¥¤¡¢¥Á¡¼¥º¹¥¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¼¤Òµ»ö¤ò»²¹Í¤Ë¹¥¤ß¤Î¥Á¡¼¥º¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£