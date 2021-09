Amazon Original番組『ザ・マスクド・シンガー』(Amazon Prime Videoにて本日9月3日20時より独占配信)のナレーションを、ラッパー・俳優・声優の木村昴が務めることが発表された。また、パネリストを務めるMIYAVIの楽曲「Fire Bird」をBGMに、MCの大泉洋が華麗に登場する本編冒頭約3分の映像が解禁された。

【動画】木村昴がナレーション『ザ・マスクド・シンガー』本編冒頭約3分映像

同番組は、個性あふれるコスチュームに身を包んだ12名のマスクドシンガーの圧倒的なパフォーマンスバトルと、中の豪華スターの推理を楽しむ、新感覚の音楽ライブエンターテインメント。

解禁された冒頭約3分映像は、ついに開幕となるパフォーマンスバトルへの期待が高まる映像となっており、パネリストのMIYAVIやPerfumeのメンバーが、圧巻のステージとマスクドシンガーたちのパフォーマンスに思わず感極まる様子が映し出されている。

MIYAVIの楽曲「Fire Bird」が流れると、キツネの面を被ったダンサーたちを従え、番組の顔、大泉洋が登場。さらに木村昴のハイテンションなナレーションが、番組の興奮をより一層盛り上げている。

初回は第1〜3話を一挙に配信。第1話と第2話では、12名のマスクドシンガーたちがAグループ(ドラゴン 3 vs Miss テレビジョン/エスカルゴ vs バード/T-REX vs 連獅子)と、Bグループ(ネオンパンダ vs イカキング/ニンジャ vs ローズ/ウルフ vs アマビエ)の 6名ずつに分かれて熱いパフォーマンスバトルを繰り広げる。

MIYAVIは楽曲「Fire Bird」の起用について、「実は番組収録の開始時、この楽曲が使用されていることをしらなかったので、初めて大泉さんの登場シーンを見たときは驚きました。オープニングの重要なシーンで流れるので注目して欲しいですし、大泉さんとコラボレーションできて嬉しいです」とコメントしている。 Amazon Original番組『ザ・マスクド・シンガー』は、Amazon Prime Videoにて本日9月3日より、毎週金曜20時に順次配信。初回は3話一挙配信。