『YOU』シーズン3の配信日が決定！新ティーザーも公開

大人気ドラマ『ゴシップガール』のダン・ハンフリー役でブレイクしたペン・ バッジリーが主演するNetflixのサイコ・スリラードラマ『YOU ー君がすべてー』。そのシーズン3の配信日が決定し、新ティーザーも到着した。米TV Lineが報じている。(※本記事はシーズン2最終話のネタばれを含むのでご注意ください)

本作は、米作家キャロライン・ケプネスによる同名小説のドラマ版。シーズン1では、店で知り合った作家志望の女性ベック(エリザベス・ライル『ワンス・アポン・ア・タイム』)に一目惚れした主人公のジョー(ダン)が彼女の恋人になるためにストーカーと化し、果ては邪魔な人間を排除するようになる....という恐怖が描かれ、シーズン2では舞台をロサンゼルスに移し、ジョーが新たなターゲットを見つける展開に。そして、シーズン2の最終話ではジョーの新たな恋人となったラブが妊娠するラストで終了していた。

新しく到着したシーズン3のティーザー映像ではケーキを作る映像に、父親になる心構えを不気味に語るジョーのナレーションが挿入されている。

Whoever said raising a child would be a piece of cake? YOU S3 is coming October 15. August 30, 2021