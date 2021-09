俳優・山下智久が、自身初となる写真集『Circle』を11月25日に発売することが決定。このたび、タイトルに込めた意味などを明かした山下のコメントが届いた。

【写真】山下智久、筋骨隆々の肉体見せつける解禁カット

山下は1985年4月9日生まれ/俳優・アーティスト。2019年には国際連続ドラマ『THE HEAD』にメインキャストとして出演。2020年には、ハリウッド映画「The Man From Toronto(2022年公開予定)」にてハリウッドデビュー。世界同時配信のHulu オリジナル「Drops of God/神の雫」(仮題)にて海外ドラマ初主演を果たす。またアーティストとしては、9月5日19 時より、自身初のオンラインライブ「TOMOHISA YAMASHITA First Online Live "Beautiful World"」が配信決定している。

そんな山下智久が自身「初」となる写真集『Circle』を11月25日に出版。荒々しい大自然と交差しながら、「100年後に残るタイムレスな表現」を追求した。カメラを構えたのはポーランド出身の気鋭フォトグラファー、マチェイ・クーチャ。誰も見たことのない山下智久の姿を、全128ページに封入した。

【山下智久のコメント】

この度、写真集を作る機会を頂きまして、これも一つのチャレンジだと受け取り、真っ直ぐに挑みました。地球の温かさと冷たさの対比を感じられるような、仕上がりになっているかと思います。

ゴールドに輝く太陽、青い夜の洞窟、壮大なロケーションに様々な表情を引き出してもらえました。

雨が降り、大地の植物が育ち、そして僕たちが生きられているように、全ては循環されている。だから、自分の仕事も、誰かの背中を押せるよう、そんなcircleの一部になれるようにと願いを込めて、このタイトルを付けさせて頂きました。

現場で感じた優しい光が届くように、スタッフと共に気持ちを込めて作りました。

皆さんの思い出に少しでも残れるように願いを込めて、ぜひ手に取って頂けましたら幸いです。

山下智久写真集『Circle』は講談社より11月25日発売。通常版は2970 円(税込み)、完全予約生産の豪華限定版は11000円(税込み)。