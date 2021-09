『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン7の新映像が公開！

米AMCの大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』のスピンオフドラマ『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン7の新映像が公開された。米Comicbook.comが報じている。(※本記事はシーズン6のネタばれを含みますのでご注意ください)

シーズン6の最終話となる第16話「The Beginning(原題)」では、テキサス州で潜水艦が発射した核弾頭が爆発し、ウォーカーが蔓延るだけでなく核に冒された世界となった。

Nuclear apocalypse 101 begins on October 17th with the new season of August 29, 2021