『SUPERGIRL／スーパーガール』ファイナルシーズンにあのキャストたちがカムバック！

米CWで放送中のDCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』のファイナルシーズンに、あのキャストたちがカムバックすることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

ファイナルシーズンにカムバックすることが明らかになったのは、シーズン2&3でメインキャストだったモン=エル役のクリス・ウッド、オリジナルキャストでカーラの良き友人ウィン・ショット役のジェレミー・ジョーダンだ。

二人のカムバックは、ハンク・ヘンショウ/ジョン・ジョーンズ役のデヴィッド・ヘアウッドが自身のInstagramにファイナルシーズンの舞台裏写真を投稿したことで明らかとなった。写真には"ブレイニー"・ドックス/ブレイニアック5役のジェシー・ラスの姿もある。

また、シーズン5の前半でシリーズから降板したガーディアンことジェームズ・オルセン役のメカッド・ブルックスも戻ってくることが発表された。アレックス・ダンバース役のカイラー・リーは以前に、おなじみの顔が戻ってくることについて期待できると述べていた。

ファイナルシーズンは、8月24日(火)に放送された第8話「Welcome Back, Kara(原題)」で再開。同エピソードではカーラが父親のゾー=エルと一緒に、時が止まった空間"ファントム・ゾーン"でスーパーヒーローになろうと集中するが、二人の努力が裏目に出て、ナショナル・シティに全く新しい脅威を生み出す展開となる。

なお、ファイナルシーズンには、巨大メディアグループ「キャットコー」でカーラの上司だったキャット・グラントが、フラッシュバックバックで登場することも明らかになっている。そのシーンではシーズン1&2で同役を演じたキャリスタ・フロックハート(『ブラザーズ&シスターズ』)ではなく、新進女優のエリザ・ヘルム(『Play the Foo(原題)』)が若かりし頃のキャット役で出演する。

『SUPERGIRL/スーパーガール』ファイナルシーズンは、今年の後半に放送される第20話をもって有終の日を飾る予定だ。(海外ドラマNAVI)

『SUPERGIRL/スーパーガール』©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. SUPERGIRLTM and all pre-existing characters and elements TM and ©DC Comics.