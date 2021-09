本日9月1日はハリー・ポッターたちが通うホグワーツ魔法魔術学校の新学期が始まる「バック・トゥ・ホグワーツ(Back To Hogwarts)」の日。 映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が2001年12月1日に劇場公開されてから今年で20周年を迎えることから、20周年にちなんださまざまなオンラインアニバーサリー企画のキックオフイベントとして、本日午後6時半より「バック・トゥ・ホグワーツ」グローバルファンイベント(無料開催)が世界同時配信される。特別ゲストとして、マルフォイ役トム・フェルトンの出演が決定。関連新企画・新商品情報の発表も予定されている。

「バック・トゥ・ホグワーツ」は、昨年110万人を超える世界中の魔法ワールドファンが視聴したオンラインイベント。「ハリー・ポッター」ファンクラブ主催で行われる。魔法ワールド公式Twitter、ハリー・ポッター公式Facebook、ワーナー ブラザース公式YouTubeでもライブ視聴できる。当日は、AIによる日本語字幕付き。後日、日本語字幕を更新した完全版をアップ予定。

先日オープンしたECサイト「ハリー・ポッター マホウドコロ」では、ハリー・ポッター20周年を記念した新商品が続々登場。本日より今月21日まで、「バック・トゥ・ホグワーツ」キャンペーンも実施中(税込3300円以上の購入で送料無料)。また、同じく本日より日本橋三越本店で催される「ハリー・ポッターマホウドコロin日本橋三越本店」ポップアップストアに先駆けて、三越伊勢丹オンラインストアで先行販売もスタートした。

■「バック・トゥ・ホグワーツ」グローバルファンイベント

2021年9月1日(水)後6:30〜7:15

