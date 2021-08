日本時間10月17日午前2時より開催される、DC最大級のオンラインイベント「DCファンドーム」の作品ラインナップ、キーアート、ティザー予告が公開された。

昨年第1回が開催された「DCファンドーム」は、DCコミックスに関連する映画、ドラマ、ゲームなどの最新情報を公開する無料参加型のバーチャルイベント。話題作のパネルセッションが行われる「ホール・オブ・ヒーローズ」では、新作映画に関するサプライズや豪華ゲストを招いてのトークが展開された。

DC映画では、2022年春全国公開となる『THE BATMAN−ザ・バットマン−』の独占予告映像、ドウェイン・ジョンソンがアンチヒーローを演じる『ブラック・アダム(原題) / Black Adam』とエズラ・ミラー主演『ザ・フラッシュ(原題) / The Flash』の先行映像が初公開予定。さらに、『アクアマン』の続編『アクアマン・アンド・ザ・ロスト・キングダム(原題) / Aquaman and the Lost Kingdom』、『シャザム!』の続編『シャザム!フューリー・オブ・ザ・ゴッズ(原題) / Shazam! Fury of the Gods』の舞台裏や、スーパーマンの忠犬が活躍するアニメーション映画『DC・リーグ・オブ・スーパーペッツ(原題) / DC League of Super-Pets』の続報も発表される。

また、ドラマでは「BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー」「THE FLASH/フラッシュ」「スーパーマン&ロイス(原題)/ Superman & Lois」「スイート・トゥース:鹿の角を持つ少年」の新シーズンに関する情報や、近日米放送スタートの新作「ナオミ(原題) / Naomi」がお披露目される予定。ゲームからは、「ゴッサム・ナイツ」「スーサイド・スクワッド:キル・ザ・ジャスティス・リーグ」の2タイトルが出展されている。

ワーナーメディア・スタジオ&ネットワーク・グループの会長兼最高経営責任者CEOのアン・サーノフは、「2020年のDCファンドームは、世界中のファンの皆様のための、過去に類を見ないバーチャル体験となり、かつてないスケールとコンテンツ量で、DCユニバースのあらゆる面をお見せしました」とコメント。「今年は、ファンの皆様一人ひとりに楽しんでいただけるよう、より多くの独占情報や、DCコンテンツのスター、クリエイター陣からのインタビュー動画やコメントなど、DCファンドームのあらゆる要素をパワーアップしています」と自信をのぞかせた。

イベントには、公式サイトのほか、Twitch、YouTube、Facebook、Twitterなどからも参加可能。日本語はもちろん、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、スペイン語など多言語の字幕に対応している。今年も限定グッズを取り扱う「DCファンドーム・ショップ」や、家族向けコンテンツを配信する「DCキッズ・ファンドーム」が展開される。(編集部・倉本拓弥)